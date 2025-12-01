One UI 8.5 vi salverà dalle app piene di pubblicità

L’aggiornamento imminente di Samsung promette di automatizzare la lotta contro le notifiche indesiderate, introducendo una funzione intelligente all’interno di “Assistenza dispositivo” per bloccare le app moleste.

Addio app che inviano troppa pubblicità, Samsung le vuole bloccare

Crediti: Canva

L’attesa per la prossima evoluzione dell’interfaccia Samsung sta per terminare. Sebbene il debutto ufficiale della One UI 8.5 sia previsto in concomitanza con il lancio della gamma Galaxy S26 nel febbraio del prossimo anno, l’ecosistema Galaxy è già in fermento.

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung è in procinto di aprire il programma beta della One UI 8.5 nei prossimi giorni, offrendo ai possessori di Galaxy S25 l’opportunità esclusiva di testare in anteprima le nuove funzionalità.

Mentre molti video hands-on hanno già svelato le modifiche estetiche e le principali novità dell’interfaccia, alcune delle quali sembrano strizzare l’occhio allo stile di iOS, l’attenzione degli esperti si è spostata su una funzionalità meno visibile ma potenzialmente rivoluzionaria per l’esperienza utente quotidiana.

Nascosta nei meandri delle impostazioni di sistema, questa nuova feature potrebbe rappresentare la soluzione definitiva al problema delle notifiche pubblicitarie invasive.

Una nuova arma contro lo spam

Fino ad oggi, gli utenti Samsung che desideravano liberarsi delle fastidiose pubblicità inviate tramite notifiche push dovevano ricorrere a metodi manuali. La procedura standard richiedeva di identificare l’applicazione colpevole e inserirla manualmente in “sospensione profonda” (deep sleep), una modalità che impedisce all’app di agire in background. Sebbene efficace, questo metodo richiedeva un intervento attivo e costante da parte dell’utente.

Come riportato dal noto leaker @tarunvats33 su X (ex Twitter), la One UI 8.5 cambierà le carte in tavola. Samsung ha aggiunto una nuova opzione all’interno dell’app Assistenza dispositivo, denominata esplicitamente “Block apps with excessive ads” (Blocca le app con pubblicità eccessiva).

L’obiettivo di Samsung è rendere il processo il più fluido possibile, eliminando la necessità di una “caccia alle streghe” manuale da parte dell’utente. Il nuovo sistema lavorerà silenziosamente in background, analizzando le notifiche in entrata.

Il sistema monitorerà la frequenza e la natura delle notifiche inviate dalle applicazioni installate. Se un’applicazione viene sorpresa a inviare frequentemente notifiche identificate come pubblicitarie, il sistema la contrassegnerà come fonte di disturbo. Una volta superata una certa soglia di tolleranza, la One UI 8.5 interverrà automaticamente, mettendo l’app in sospensione profonda o bloccandone le notifiche, senza che l’utente debba alzare un dito.

È importante notare che l’algoritmo è progettato per agire sulla base della frequenza. Questo significa che un singolo errore di valutazione o una notifica sporadica non dovrebbero essere sufficienti a bloccare un’app legittima; il sistema è tarato per colpire chi abusa delle notifiche per servire annunci pubblicitari.

Controllo totale all’utente

Nonostante l’automazione sia il punto di forza di questa novità, Samsung non intende togliere il controllo dalle mani dei propri clienti. Basandosi sugli screenshot trapelati, sembra che la funzione sarà disabilitata per impostazione predefinita.

Gli utenti potranno attivare o disattivare questa protezione recandosi nelle impostazioni. Questa scelta garantisce che l’automatismo non interferisca con le abitudini di chi preferisce gestire manualmente le proprie app, offrendo al contempo uno scudo potente per chi desidera un’esperienza “pulita” e priva di distrazioni commerciali.