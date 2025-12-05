One UI 8.5 si mostra in video: ecco come gira su Galaxy S24 Ultra

Con la prossima generazione di punta, Samsung introdurrà un cambio di paradigma: la release principale di One UI debutterà con i pieghevoli mentre la serie Galaxy S riceverà la versione di mezzo del software. Quindi One UI 8.5 debutterà insieme alla famiglia S26, nel corso dei primi mesi del 2026.

In attesa del debutto sono già disponibili le prime versioni beta che offrono un’anteprima – seppur incompleta – di quello che ci aspetta. Questo video mostra il software a bordo di Samsung Galaxy S24 Ultra, ex modello di punta della serie: ecco come gira e quali novità possiamo aspettarci.

Samsung Galaxy S24 Ultra con One UI 8.5 in versione beta: le novità in un video

S24 Ultra – Crediti: Samsung

Per quanto riguarda le migliorie potete dare un’occhiata al changelog completo, pubblicato di recente. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di una beta di One UI 8.5, quindi le cose potrebbero cambiare in corso d’opera e con la versione finale.

Nonostante sia un release di mezzo, sono presenti varie modifiche all’interfaccia e nuove funzionalità; la base resta Android 16, come per il software attuale. Di seguito trovate un video di prova che mostra Samsung Galaxy S24 Ultra alle prese con la versione 8.5 beta.

Ricordiamo che si tratta di una beta chiusa mentre il programma aperto a tutti dovrebbe aprire i battenti da un momento all’altro – si spera.

Tra le novità abbiamo un pannello dei comandi rapidi completamente personalizzabile: è possibile aggiungere o rimuovere qualsiasi tile, così come modificare la posizione, le dimensioni e perfino l’orientamento (in alcuni casi).

Le Impostazioni risultano più pulite mentre la barra di ricerca è a forma di pillola ed è posizionata lungo la parte inferiore dell’interfaccia. Le modifiche visive riguardano anche sezioni come quella dedicata alla Batterie e varie app stock (ma non tutte).

Il lancio stabile di One UI 8.5 non ha ancora una data ma diamo per certo che sarà il software di debutto della serie Galaxy S26, in arrivo entro fine febbraio – secondo i leak finora.