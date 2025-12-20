Con le offerte di Natale Dreame risparmi oltre il 40%, ma ancora per poco!

Il Natale rappresenta un momento magico dedicato alla famiglia e alla creazione di ricordi preziosi, ma spesso le incombenze domestiche rischiano di sottrarre tempo ed energia ai festeggiamenti.

Quest’anno, la visione di Dreame è quella di trasformare la gestione della casa da un obbligo gravoso a un’esperienza completamente automatizzata, permettendo agli utenti di godersi ogni istante di gioia senza lo stress della pulizia manuale.

Tuttavia il tempo stringe: sono rimasti solo pochi giorni per approfittare delle promo natalizie, quindi cogli al volo l’occasione approfitta di sconti anche sopra il 40%!

Innovazione e automazione per una casa senza pensieri: approfitta delle offerte Dreame, ancora per poco

Attraverso una selezione di dispositivi intelligenti in promozione fino al 21 dicembre su Amazon e sul sito ufficiale, Dreame propone soluzioni all’avanguardia che spaziano dai robot per le pulizie alla cura della persona, rendendo il benessere tecnologico un regalo accessibile e pratico per queste festività.

Il settore dei robot aspirapolvere vede come protagonista il nuovissimo Aqua 10 Ultra Roller Complete, un modello che ridefinisce gli standard di igiene grazie al sistema ThermoHub a 100°C. Il robottino garantisce un rifornimento costante di acqua fresca al rullo mop e protegge i tappeti dall’umidità con il sistema AutoSeal, offrendo una pulizia profonda al prezzo scontato di 999€ rispetto ai 1.499€ originali.

Per chi cerca la massima potenza, il modello di punta X50 Ultra Complete mette in campo un’aspirazione da 20.000 PA e la capacità di superare ostacoli fino a 6 cm, utilizzando la tecnologia HyperStream per tagliare i capelli aggrovigliati e facilitarne la raccolta. Con le offerte di Natale, questo concentrato di potenza è disponibile a 899€.

Scendendo nella fascia media, i modelli L40s Pro Ultra e L40 Ultra AE offrono una navigazione intelligente capace di riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici, con prezzi che partono da 479€ per la versione AE, rendendo l’intelligenza artificiale applicata alla pulizia una realtà per ogni budget. La versione Pro Ultra scende a 599€ contro gli 899€ di listino.

Per chi preferisce un approccio manuale ma altrettanto tecnologico, le lavapavimenti Wet & Dry rappresentano la soluzione ideale per pulire ogni superficie in una sola passata. Il modello H14 Pro, ora in offerta a 299€, si distingue per la capacità di appiattirsi completamente fino a 14 cm per raggiungere gli spazi sotto i mobili, regolando in modo dinamico il detergente in base allo sporco rilevato.

La soluzione H12 Pro FlexReach – a 229€ – utilizza il raschietto TangleCut per gestire i peli degli animali domestici e conclude il ciclo di lavoro con un lavaggio a 90°C seguito da un’asciugatura rapida per prevenire cattivi odori.

Se la necessità è invece una pulizia profonda senza fili, l’aspirapolvere Z30 – ora a 299€ – offre una potenza di 310 AW e un’autonomia di 90 minuti, mentre il modello V20 Pro introduce il braccio robotico GapFree per una copertura impeccabile dei bordi, con uno sconto natalizio che porta il prezzo a 329€.

Dreame estende la sua competenza tecnologica anche alla cura dei capelli, proponendo strumenti di styling professionali per le feste. Airstyle Pro è un sistema versatile dotato di 7 accessori intercambiabili e un monitor di calore NTC che assicura uno styling sicuro e senza sforzo, il tutto presentato in un’elegante confezione in ecopelle al prezzo di 229€.

Per chi ha tempi stretti, Glory Combo permette un’asciugatura rapida in soli due minuti grazie a un motore da 110.000 giri/min, infondendo nei capelli 300 milioni di ioni negativi per eliminare l’elettricità statica e aumentare la lucentezza, al prezzo di 79€ durante il periodo promozionale.

