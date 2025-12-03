nubia Fold ufficiale a sorpresa: pronto a sfidare Galaxy Z Fold 7, e costa molto meno

Gabriele Cascone
nubia fold
Crediti: nubia

Il brand cinese ha presentato a sorpresa il suo primo pieghevole in formato libro, un dispositivo dotato di un comparto tecnico solido e un design che richiama quello della serie principale. nubia Fold debutta però in Giappone e ancora non ci sono dettagli per la versione Global: aspettando di saperne di pù ecco tutti i dettagli tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita oltreoceano.

nubia Fold ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il telefono si presenta come nei render dell’affidabilissimo evleaks: nubia Fold presenta un design in-fold, ossia con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello secondario esterno. Il modulo fotografico rettangolare ospita una tripla fotocamera ed il flash LED.

Il display principale è un’unità OLED da 8″ di diagonale accompagnato da una soluzione da 6,5″, in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz. Lo smartphone presenta un corpo abbastanza sottile, con uno spessore di 5,4 mm quando aperto e 11,1 mm una volta chiuso.

Nonostante le dimensioni appetibili, sotto la scocca trova spazio una super batteria da 6.560 mAh con ricarica da 55W: meglio dei 4.400 mAh  di Samsung Galaxy Z Fold 7, ma il modello nubia manca della ricarica wireless.

Il cuore del primo pieghevole smartphone/tablet di nubia è lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta targato Qualcomm. Il comparto fotografico con tecnologia NeoVision è basato su un trittico da 50 + 50 + 5 MP con un ultra-grandangolare e macro. Tra le altre caratteristiche abbiamo la certificazione IP54 contro polvere e liquidi, molto indietro rispetto alla classificazione IP48 del rivale Samsung.

Ci sono alcuni compromessi rispetti al modello Galaxy e altri rivali, ma le specifiche restano buone soprattutto in relazione al prezzo. nubia Fold viene proposto nella sola configurazione da 12/256 GB a circa 984€ al cambio attuale; per ora l’unico mercato interessato è il Giappone.

nubia Fold – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 160 x 144 x 5,4 mm (aperto), 160 x 73 x 11,1 mm (chiuso), 249 grammi
  • Colorazioni: Black
  • Certificazione: IP54
  • Display:
    • Esterno – Flat OLED LTPO 6,5″ 1.5K+ (2.748 x 1.172 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
    • Interno – Flat OLED 8″ 2K+ (2.480 x 2.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
    • 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix L
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • Storage: 256 GB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 6.560 mAh
  • Ricarica: 55W
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro
  • Selfie camera: interna 20 MP, esterna 20 MP
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Tasto AI
  • Sistema operativo: Android 15 con Nebula AIOS / MyOS