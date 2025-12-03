nubia Fold ufficiale a sorpresa: pronto a sfidare Galaxy Z Fold 7, e costa molto meno

Il brand cinese ha presentato a sorpresa il suo primo pieghevole in formato libro, un dispositivo dotato di un comparto tecnico solido e un design che richiama quello della serie principale. nubia Fold debutta però in Giappone e ancora non ci sono dettagli per la versione Global: aspettando di saperne di pù ecco tutti i dettagli tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita oltreoceano.
nubia Fold ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il telefono si presenta come nei render dell’affidabilissimo evleaks: nubia Fold presenta un design in-fold, ossia con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello secondario esterno. Il modulo fotografico rettangolare ospita una tripla fotocamera ed il flash LED.
Il display principale è un’unità OLED da 8″ di diagonale accompagnato da una soluzione da 6,5″, in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz. Lo smartphone presenta un corpo abbastanza sottile, con uno spessore di 5,4 mm quando aperto e 11,1 mm una volta chiuso.
Nonostante le dimensioni appetibili, sotto la scocca trova spazio una super batteria da 6.560 mAh con ricarica da 55W: meglio dei 4.400 mAh di Samsung Galaxy Z Fold 7, ma il modello nubia manca della ricarica wireless.
Il cuore del primo pieghevole smartphone/tablet di nubia è lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta targato Qualcomm. Il comparto fotografico con tecnologia NeoVision è basato su un trittico da 50 + 50 + 5 MP con un ultra-grandangolare e macro. Tra le altre caratteristiche abbiamo la certificazione IP54 contro polvere e liquidi, molto indietro rispetto alla classificazione IP48 del rivale Samsung.
Ci sono alcuni compromessi rispetti al modello Galaxy e altri rivali, ma le specifiche restano buone soprattutto in relazione al prezzo. nubia Fold viene proposto nella sola configurazione da 12/256 GB a circa 984€ al cambio attuale; per ora l’unico mercato interessato è il Giappone.
nubia Fold – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 160 x 144 x 5,4 mm (aperto), 160 x 73 x 11,1 mm (chiuso), 249 grammi
- Colorazioni: Black
- Certificazione: IP54
- Display:
- Esterno – Flat OLED LTPO 6,5″ 1.5K+ (2.748 x 1.172 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
- Interno – Flat OLED 8″ 2K+ (2.480 x 2.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix L
- GPU: Adreno 840
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 256 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 6.560 mAh
- Ricarica: 55W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: interna 20 MP, esterna 20 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, Tasto AI
- Sistema operativo: Android 15 con Nebula AIOS / MyOS