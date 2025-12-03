nubia Fold ufficiale a sorpresa: pronto a sfidare Galaxy Z Fold 7, e costa molto meno

Il brand cinese ha presentato a sorpresa il suo primo pieghevole in formato libro, un dispositivo dotato di un comparto tecnico solido e un design che richiama quello della serie principale. nubia Fold debutta però in Giappone e ancora non ci sono dettagli per la versione Global: aspettando di saperne di pù ecco tutti i dettagli tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita oltreoceano.

nubia Fold ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: nubia

Il telefono si presenta come nei render dell’affidabilissimo evleaks: nubia Fold presenta un design in-fold, ossia con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello secondario esterno. Il modulo fotografico rettangolare ospita una tripla fotocamera ed il flash LED.

Il display principale è un’unità OLED da 8″ di diagonale accompagnato da una soluzione da 6,5″, in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz. Lo smartphone presenta un corpo abbastanza sottile, con uno spessore di 5,4 mm quando aperto e 11,1 mm una volta chiuso.

Nonostante le dimensioni appetibili, sotto la scocca trova spazio una super batteria da 6.560 mAh con ricarica da 55W: meglio dei 4.400 mAh di Samsung Galaxy Z Fold 7, ma il modello nubia manca della ricarica wireless.

Crediti: nubia

Il cuore del primo pieghevole smartphone/tablet di nubia è lo Snapdragon 8 Elite, l’ex chipset di punta targato Qualcomm. Il comparto fotografico con tecnologia NeoVision è basato su un trittico da 50 + 50 + 5 MP con un ultra-grandangolare e macro. Tra le altre caratteristiche abbiamo la certificazione IP54 contro polvere e liquidi, molto indietro rispetto alla classificazione IP48 del rivale Samsung.

Ci sono alcuni compromessi rispetti al modello Galaxy e altri rivali, ma le specifiche restano buone soprattutto in relazione al prezzo. nubia Fold viene proposto nella sola configurazione da 12/256 GB a circa 984€ al cambio attuale; per ora l’unico mercato interessato è il Giappone.

nubia Fold – Scheda tecnica