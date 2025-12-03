nubia Flip 3 ufficiale: il display esterno si fa enorme (finalmente)

Dopo la grande novità di nubia Fold, è tempo di rimpolpare anche al gamma di flip phone del produttore cinese. La compagnia ha annunciato anche nubia Flip 3, nuovo capitolo a conchiglia caratterizzato da un formato compatto, specifiche tecniche di fascia media ed un prezzo accessibile – anche se per ora il lancio è limitato ad un singolo paese.

nubia Flip 3 ufficiale: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: nubia

Con nubia Flip 3 assistiamo ad un cambio di look ed un passo evolutivo importante rispetto sia al primo capitolo che a Flip 2. Il nuovo design mette il display esterno al centro dell’esperienza, passando dagli 1,43″ e 3″ dei predecessori ad un’unità OLED più ampia – da 4″ di diagonale – che copre completamente la superficie della scocca, inglobando anche la doppia fotocamera.

Una volta aperto, il telefono rivela uno schermo Full HD da 6,9″ con un foro centrale lungo la parte superiore – per ospitare la selfie camera da 32 MP.

Crediti: nubia

Le specifiche tecniche di nubia Flip 3 sono capeggiate dal Dimensity 7400X di MediaTek, alimentato da 4.610 mAh di batteria. Il comparto fotografico si affida ad un sensore da 50 MP supportato da un ultra-grandangolare.

Il nuovo flip phone è stato annunciato in Giappone, con disponibilità a partire da gennaio 2026. L’azienda non ha ancora confermato il prezzo ma viste le caratteristiche e il predecessore, è probabile che si tratterà di una cifra intorno ai 400€ per il Paese nipponico.

Crediti: nubia

Non ci sono ancora dettagli per l’Italia ma non è da escludere che arriverà da noi nel corso del primo trimestre del 2026. Flip 2 è stato lanciato a 699€ di listino, quindi possiamo aspettarci un prezzo simile – che sicuramente diventerà più appetibile con una promo lancio.

nubia Flip 3 – Scheda tecnica