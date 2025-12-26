Nothing ne è certa, l’era delle app è vicina alla sua fine

Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, ha scelto durante queste feste di non limitarsi a celebrare il passato o a vantare le specifiche del suo Nothing Phone (3).

Ha preferito, invece, lanciare una provocazione sul futuro della tecnologia mobile, una promessa di cambiamento radicale che potrebbe arrivare molto prima di quanto immaginiamo.

Secondo Nothing gli smartphone presto saranno senza app

Crediti: Nothing, Canva

La visione arriva direttamente da Rohit Pakalapati, ex Community Board Observer e attuale membro del team Software Product Marketing di Nothing.

Attraverso un articolo pubblicato su X, intitolato significativamente “A Post-App World Is Essential“, Pakalapati sostiene che l’attuale paradigma di utilizzo degli smartphone sia ormai obsoleto. Per decenni, l’interazione umana con i dispositivi mobili è rimasta immutata: l’utente sblocca il telefono, apre un’applicazione, compie un’azione, chiude l’applicazione e ripete il ciclo.

Secondo la visione di Nothing, questo schema ripetitivo di apertura e chiusura non solo non è più naturale, ma appare pesante, lento e, per usare le parole di Pakalapati, quasi “preistorico”.

È l’intelligenza artificiale ad aver reso visibile questo attrito, una volta percepita questa lentezza intrinseca nel sistema, diventa impossibile ignorarla. È proprio in questa consapevolezza che risiede il germe di un mondo “post-app”.

La Home Screen come nuovo sistema operativo

Il futuro immaginato da Nothing prevede una transizione in cui gli utenti non avranno più la necessità reale di aprire le applicazioni nel senso tradizionale del termine.

La schermata iniziale, o home screen, cesserà di essere un semplice trampolino di lancio pieno di icone statiche per trasformarsi nel vero e proprio spazio di lavoro, potenziato dai modelli di intelligenza artificiale. Quelli che oggi conosciamo come widget sono destinati a evolversi in strumenti completi e autonomi.

In questo scenario, un widget meteo non sarà più una scorciatoia per l’app meteo, ma la sostituirà interamente; lo stesso accadrà per le note o per la musica.

L’utente non “entrerà” più nel software, ma interagirà direttamente con la superficie. La home screen diventerà il sistema operativo stesso, dove le informazioni e gli strumenti necessari vivono, restano attivi e rispondono all’utente senza nascondersi dietro un muro di icone.

Un software personale, non universale

Un altro pilastro fondamentale di questa rivoluzione riguarda la fine dell’interfaccia “taglia unica”. In un mondo guidato dall’AI, un design universale per tutti perde di significato.

La prospettiva è quella di una personalizzazione estrema, dove ogni individuo possiede un layout unico, modellato sulle proprie abitudini e sui propri processi mentali.

L’idea è che ognuno costruisca la propria “casa” digitale invece di abitare in una struttura predefinita da altri. Il software smette di essere un prodotto di massa per diventare un’estensione personale dell’utente, con l’intelligenza artificiale che agisce come il collante invisibile che tiene insieme l’esperienza utente.

Il divario tra visione e realtà

Tuttavia, sorge spontanea una domanda: siamo già arrivati a questo punto? La risposta, onesta e realistica, è un netto no.

Esiste ancora un divario sostanziale tra questa visione affascinante e la realtà tecnologica di tutti i giorni. Sebbene le applicazioni possano sembrare concettualmente vecchie rispetto a queste nuove “superfici intelligenti”, rimangono strumenti incredibilmente affidabili, potenti e ottimizzati, qualità che i widget attuali e le interfacce AI devono ancora dimostrare di possedere appieno.

Ad esempio, un’app meteo dedicata offre ancora un livello di dettaglio e funzionalità che un widget fatica a replicare. La transizione verso un mondo senza app è un percorso avviato e forse inevitabile secondo Nothing, ma la strada per rendere questa visione una realtà stabile e superiore all’esperienza attuale è ancora lunga e tutta da verificare.