Nothing Phone (4a) e (4a) Pro: primi dettagli sulle specifiche, ci sono anche i prezzi

Si torna a parlare di Nothing, stavolta con le sue future aggiunte per la fascia media. Nelle indiscrezioni dei mesi passati era emersa l’esistenza dei nuovi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro ed ora un insider ci offre qualche dettaglio in più. Siamo ben lontani dalle schede tecniche complete, ma almeno possiamo iniziare a farci un’idea di quello che ci aspetta.

Nothing Phone (4a) e (4a) Pro sono in arrivo: ecco i primi dettagli su specifiche, colorazioni e prezzi

Phone (3a) in versione Community Edition – Crediti: Nothing

Al momento i dettagli riguardano solo alcuni aspetti tecnici mentre il design resta avvolto dal mistero. Il look dei prossimi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro è sicuramente l’elemento più importante e chi conosce bene la compagnia di Carl Pei lo sa bene.

I dispositivi di Nothing – telefoni, ma anche cuffie – si distinguono per uno stile minimale ma inconfondibile, caratterizzato da una scocca semi-trasparente ed elementi LED personalizzabili (la cosiddetta interfaccia Glyph).

Entrambi questi aspetti sono presenti in Phone (3a) e (3a) Pro mentre il piccolo della serie, (3a) Lite, reinterpreta il solito look in chiave industrial – senza trasparenza e con un singolo LED posteriore da personalizzare con sequenza luminose.

Per quanto riguarda i prossimi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro ci aspettiamo un design in linea con i predecessori, ma è impossibile prevedere con certezze quali stravaganze proporrà il brand. A livello tecnico, le ultime indiscrezioni parlano di chipset delle serie Snapdragon 7 e 7s. È probabile che il modello base arrivi con lo Snapdragon 7s Gen 4 mentre il fratello maggiore Pro potrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 7 Gen 4.

7s Gen 4 4 nm TSMC octa-core 1 x 2,7 GHz Cortex-A720 3 x 2,4 GHz Cortex-A720 4 x 1,8 GHz Cortex-A520 GPU Adreno 810 RAM LPDDR5 Storage UFS 2.2, 3.1

7 Gen 4 4 nm TSMC octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-A720 4 x 2,4 GHz Cortex-A720 3 x 1,84 GHz Cortex-A520 GPU Adreno 722 RAM LPDDR5X Storage UFS 2.2, 3.1, 4.0



Le colorazioni disponibili sarebbero quattro – Blue, Pink, White e Black – mentre solo la variante Pro avrebbe il supporto eSIM. Infine il prezzo: circa 475$ e 540$ per Phone (4a) e Phone (4a) Pro, nella configurazione da 12/256 GB.

Lo stesso insider anticipa anche il lancio delle nuove cuffie Nothing Headphone (a): dal nome possiamo dedurre chiaramente che si tratterà di una soluzione over-ear. In realtà sarebbe un rebrand delle prime Headphone (1) ma con un corpo in plastica – quindi ci aspettiamo un prezzo più economico.

Le cuffie arriveranno nei colori Pink, Yellow, White e Black; per la prossima generazione di dispositivi sembra che Nothing voglia puntare a terminali e accessori “più colorati”, forse come conseguenza del recente Phone (3a) Community Edition con le sue tonalità pastello.

Non ci sono dettagli sul periodo d’uscita e non è da escludere che la serie Phone (4a) arrivi a marzo 2026, a un anno di distanza dalla scorsa generazione.