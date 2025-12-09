Nothing Phone (3a) Community Edition è la nuova versione creata dai fan, ed è limitatissima

Da quando Carl Pei ha lasciato OnePlus per inseguire il sogno chiamato Nothing, la sua impronta nel nuovo brand è stata ben visibile. Nothing Phone (3a) Community Edition rappresenta un ennesimo tassello in un’esperienza che fonda le basi nell’esclusività e nel rapporto con i fan, senza tralasciare un’estetica dal sapore unico e minimale.

Quest’edizione speciale è stata creata dagli appassionati e nasce da un progetto lanciato a inizio anno. Il risultato è uno smartphone atipico e colorato, disponibile in un numero limitato di unità.

Nothing Phone (3a) Community Edition: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Nothing

L’estetica generale di Nothing Phone (3a) Community Edition non cambia le cose rispetto al modello classico. Il layout della fotocamera resta lo stesso e vale anche per la trama della scocca. La cover posteriore in vetro semi-trasparente lascia intravedere degli elementi sottostanti mentre l’interfaccia di luci LED personalizzabili – chiamata Glyph – incornicia il modulo fotografico.

La nuova incarnazione del medio gamma introduce delle tonalità pastello, insieme a sfondi ed elementi software personalizzati. Inoltre il dispositivo è accompagnato da un set di dadi, i Nothing Dice: ciascun numero è realizzato con il font tipico del brand, per dar vita ad un accessorio unico.

Le specifiche tecniche dello smartphone sono le stesse del solito Phone (3a), quindi sotto la scocca non ci sono novità. Il dispositivo sarà in vendita a partire da 12 dicembre ed è possibile registrarsi tramite il sito ufficiale per avere la possibilità di acquistarlo.

Crediti: Nothing

Il nuovo Nothing Phone (3a) Community Edition sarà disponibile nella sola configurazione da 12/256 GB, al prezzo di 399€. Si tratterà di un prodotto limitato a sole 1.000 unità, come avvenuto anche con il precedente Phone (2a) Plus Community.

Lanciato a marzo, il progetto Community Edition è diventato un appuntamento fisso che permette agli appassionati del brand di competere per la creazione di un’edizione speciale di un telefono di Nothing. Non si tratta solo del design, ma anche di curare l’estetica del software, il packaging e la campagna marketing.

Nothing Phone (3a) Community Edition – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,52 x 77,5 x 8,35 mm, 201 grammi

Colorazioni: Community Edition

Certificazione: IP64

Display: Flat AMOLED 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 1.000 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, profondità colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e protezione Panda Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.500 mm²

SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm TSMC

CPU: octa-core 1 x 2,5 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU: Adreno 810

RAM: 12 GB LPDDR5

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 50W, wireless 7.5W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-2.0) con sensore principale Samsung, OIS, ultra-wide Sony e teleobiettivo Samsung con zoom ottico 2X

Selfie camera: Samsung da 32 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, tasto Essential Key

Sistema operativo: Android 15 con Nothing OS 3.1 (3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)

