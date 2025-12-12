Nothing OS 4 è in ritardo per alcuni utenti: la risposta dell’azienda

La compagnia di Carl Pei ha iniziato il rilascio di Nothing OS 4.0 a partire dal 21 novembre: a dare il via è stato l’ultimo Phone (3), seguito a ruota dagli altri smartphone supportati. Nonostante siano passate diverse settimane, alcuni utenti lamentano di non aver ancora ricevuto l’aggiornamento ad Android 16.

A quanto pare l’azienda avrebbe sospeso il roll out per motivi non meglio specificati. Tuttavia non c’è nulla da temere: lo rivela Nothing stessa tramite un comunicato ufficiale.

Il rilascio di Nothing OS 4 è stato sospeso? Arriva il comunicato ufficiale

Crediti: Nothing

A causa dei ritardi nel rilascio di Nothing OS 4 un utente ha contattato il team di supporto del brand. Dalla conversazione con l’assistenza sono emerse delle possibili criticità: l’azienda avrebbe “temporaneamente sospeso” il roll out dell’aggiornamento per implementare una “correzione urgente”.

Una scelta di parole che ha fatto presagire il peggio. Secondo l’assistenza chi aveva già eseguito l’update avrebbe ricevuto una nuova versione patchata al termine di tutti i test interni, la stessa che avrebbe raggiunto tutti gli utenti.

Ora un portavoce di Nothing ha contattato i colleghi di Android Authority per rilasciare una dichiarazione:

“Per ogni importante aggiornamento software utilizziamo un’implementazione graduale, in modo da poter individuare potenziali ottimizzazioni per gli utenti, spesso correlate ad app di terze parti

Tali ottimizzazioni sono state identificate come parte della serie Nothing Phone (2a) e sono state implementate il 1° dicembre 2025. L’implementazione su tutti i dispositivi sta procedendo come previsto e continua gradualmente.

Se gli utenti hanno domande o feedback su Nothing OS 4.0, li invitiamo a contattare direttamente il nostro team del servizio clienti.”

Quindi nessuna criticità o bug importante, secondo le dichiarazioni di Nothing. Il rallentamento sarebbe dovuto all’implementazione di nuove ottimizzazioni ma l’aggiornamento non sarebbe stato mai sospeso. Di conseguenza il roll out procederà come previsto e bisognerà solo attendere.