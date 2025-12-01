Nothing OS 4 con Android 16 disponibile per altri due smartphone

A distanza di alcune settimane dall’aggiornamento stabile dedicato a Phone (3), il nuovo major update della casa di Carl Pei inizia a fare capolino anche nella fascia media. Ora tocca a Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: entrambi i dispositivi hanno iniziato a ricevere l’update a Nothing OS 4, con Android 16 e tutte le novità previste.
Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ricevono l’aggiornamento ad Android 16 con Nothing OS 4: tutte le novità
Secondo quanto riportato dal blog ufficiale, l’azienda ha dato il via al rilascio di Nothing OS 4.0 per Phone (3a) e (3a) Pro per un numero limitato di utenti. Se la versione iniziale funzionerà senza problemi, allora il roll out verrà esteso progressivamente a tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni – e delle prossime settimane.
Changelog
Ecco le novità principali di Nothing OS 4.0 per i due dispositivi e per tutti gli altri smartphone supportati.
Intelligenza Artificiale e Privacy
- Dashboard Utilizzo AI: Una nuova sezione (in Essential Space, sotto Impostazioni > Toolkit di Intelligenza > Utilizzo AI) che traccia e mostra l’attività dei modelli AI di grandi dimensioni per una maggiore trasparenza sulla privacy all’interno di Essential Space.
- Playground (Alpha): Un nuovo hub (sezione Alpha) che offre l’accesso a strumenti e creazioni realizzate dalla community, come Essential Apps (applicazioni basate sull’IA), preset della fotocamera e profili equalizzatore.
- Essential Apps (Alpha): App della community potenziate dall’IA, disponibili per il download in anteprima.
Interfaccia Utente e Multitasking
- Extra Dark Mode: Aggiunta una modalità scura ancora più intensa per neri più profondi e un miglior contrasto.
- Icone App Ridimensionate: Le icone predefinite delle app Nothing sono state ridisegnate.
- Nuove Viste Orologio: Aggiunte due nuove facce per l’orologio della schermata di blocco, con anche la funzione Lock Glimpse (che mostra sfondi di alta qualità e futuri aggiornamenti tempestivi).
- Supporto 2×2 per Impostazioni Rapide: La maggior parte dei tile delle Impostazioni rapide ora supporta le dimensioni 2×2.
- Multitasking Pop-up View Migliorato: La visualizzazione pop-up ora supporta due icone fluttuanti per passare più velocemente tra le app.
- Nascondi App: Ora è possibile nascondere le app direttamente dalla schermata Home e dal drawer delle app.
- Opzioni Widget Ampliate: I widget di Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo dello schermo hanno più opzioni di dimensione.
Fotocamera e Glyph Interface
- Aggiornamento Fotocamera:
- Nuovi Preset: Aggiunti nuovi stili di preset popolari, incluso il filtro “Stretch” (sviluppato con Jordan Hemingway) con intensità regolabile.
- Motion Photos Estese: Le Motion Photos ora registrano per più tempo e catturano anche l’audio.
- Miglioramenti UI: Interfaccia fotocamera più pulita e ottimizzata.
- Watermark e Frame: Aggiunti watermark (filigrane) a marchio Nothing e nuove cornici artistiche.
- Glyph Progress 2.0: L’interfaccia Glyph ora si integra con le notifiche di Live Update di Android 16, migliorando la compatibilità con app di terze parti (es. ride-sharing, consegne).
- Flip to Glyph Personalizzabile: Ora puoi scegliere se la funzione Flip to Glyph imposta il telefono in modalità Silenzioso o Vibrazione.
Ottimizzazioni di Sistema
- Ottimizzazione App: Aggiunta una nuova impostazione per l’ottimizzazione delle app (in Impostazioni > App) per migliorare la velocità di avvio.
- Animazioni di Transizione Affinate: Animazioni di sistema migliorate per un’esperienza più fluida.
- Miglioramento Essential Space: La funzione Flip to Record ora supporta l’acquisizione di foto e l’aggiunta di note durante la registrazione video, raggruppando tutti i contenuti nello Essential Space.