Nothing OS 4 con Android 16 disponibile per altri due smartphone

A distanza di alcune settimane dall’aggiornamento stabile dedicato a Phone (3), il nuovo major update della casa di Carl Pei inizia a fare capolino anche nella fascia media. Ora tocca a Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: entrambi i dispositivi hanno iniziato a ricevere l’update a Nothing OS 4, con Android 16 e tutte le novità previste.

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ricevono l’aggiornamento ad Android 16 con Nothing OS 4: tutte le novità

Crediti: Nothing

Secondo quanto riportato dal blog ufficiale, l’azienda ha dato il via al rilascio di Nothing OS 4.0 per Phone (3a) e (3a) Pro per un numero limitato di utenti. Se la versione iniziale funzionerà senza problemi, allora il roll out verrà esteso progressivamente a tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni – e delle prossime settimane.

Changelog

Ecco le novità principali di Nothing OS 4.0 per i due dispositivi e per tutti gli altri smartphone supportati.

Intelligenza Artificiale e Privacy

Dashboard Utilizzo AI: Una nuova sezione (in Essential Space, sotto Impostazioni > Toolkit di Intelligenza > Utilizzo AI ) che traccia e mostra l’attività dei modelli AI di grandi dimensioni per una maggiore trasparenza sulla privacy all’interno di Essential Space.

Una nuova sezione (in Essential Space, sotto ) che traccia e mostra l’attività dei modelli AI di grandi dimensioni per una maggiore trasparenza sulla privacy all’interno di Essential Space. Playground (Alpha): Un nuovo hub (sezione Alpha) che offre l’accesso a strumenti e creazioni realizzate dalla community, come Essential Apps (applicazioni basate sull’IA), preset della fotocamera e profili equalizzatore.

Un nuovo hub (sezione Alpha) che offre l’accesso a strumenti e creazioni realizzate dalla community, come Essential Apps (applicazioni basate sull’IA), preset della fotocamera e profili equalizzatore. Essential Apps (Alpha): App della community potenziate dall’IA, disponibili per il download in anteprima.

Interfaccia Utente e Multitasking

Extra Dark Mode: Aggiunta una modalità scura ancora più intensa per neri più profondi e un miglior contrasto.

Aggiunta una modalità scura ancora più intensa per neri più profondi e un miglior contrasto. Icone App Ridimensionate: Le icone predefinite delle app Nothing sono state ridisegnate.

Le icone predefinite delle app Nothing sono state ridisegnate. Nuove Viste Orologio: Aggiunte due nuove facce per l’orologio della schermata di blocco, con anche la funzione Lock Glimpse (che mostra sfondi di alta qualità e futuri aggiornamenti tempestivi).

Aggiunte due nuove facce per l’orologio della schermata di blocco, con anche la funzione Lock Glimpse (che mostra sfondi di alta qualità e futuri aggiornamenti tempestivi). Supporto 2×2 per Impostazioni Rapide: La maggior parte dei tile delle Impostazioni rapide ora supporta le dimensioni 2×2.

La maggior parte dei tile delle Impostazioni rapide ora supporta le dimensioni 2×2. Multitasking Pop-up View Migliorato: La visualizzazione pop-up ora supporta due icone fluttuanti per passare più velocemente tra le app.

La visualizzazione pop-up ora supporta due icone fluttuanti per passare più velocemente tra le app. Nascondi App: Ora è possibile nascondere le app direttamente dalla schermata Home e dal drawer delle app.

Ora è possibile nascondere le app direttamente dalla schermata Home e dal drawer delle app. Opzioni Widget Ampliate: I widget di Meteo, Contapassi e Tempo di utilizzo dello schermo hanno più opzioni di dimensione.

Fotocamera e Glyph Interface

Aggiornamento Fotocamera: Nuovi Preset: Aggiunti nuovi stili di preset popolari, incluso il filtro “Stretch” (sviluppato con Jordan Hemingway) con intensità regolabile. Motion Photos Estese: Le Motion Photos ora registrano per più tempo e catturano anche l’audio. Miglioramenti UI: Interfaccia fotocamera più pulita e ottimizzata. Watermark e Frame: Aggiunti watermark (filigrane) a marchio Nothing e nuove cornici artistiche.

Glyph Progress 2.0: L’interfaccia Glyph ora si integra con le notifiche di Live Update di Android 16, migliorando la compatibilità con app di terze parti (es. ride-sharing, consegne).

L’interfaccia Glyph ora si integra con le notifiche di Live Update di Android 16, migliorando la compatibilità con app di terze parti (es. ride-sharing, consegne). Flip to Glyph Personalizzabile: Ora puoi scegliere se la funzione Flip to Glyph imposta il telefono in modalità Silenzioso o Vibrazione.

Ottimizzazioni di Sistema