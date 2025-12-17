Motorola Signature sarà il primo della sua specie, addio agli “edge Ultra”?

Un cambio di strategia inaspettato potrebbe segnare la fine della nomenclatura “Edge Ultra”, ecco cosa sappiamo sul misterioso progetto “Urus” di Motorola e sul futuro premium del brand americano.

Motorola Signature: tutte le specifiche trapelate fino ad ora

Il mondo della tecnologia mobile è abituato a cicli prevedibili e nomenclature consolidate, ma Motorola sembra pronta a sparigliare le carte in tavola per il 2025. All’inizio di questo mese, erano emersi in rete i primi render di quello che tutti credevano fosse il prossimo Motorola Edge 70 Ultra.

Tuttavia, le apparenze ingannano. Secondo nuove indiscrezioni diffuse dal noto e affidabile tipster Evan Blass, il dispositivo in questione non apparterrà alla famiglia Edge.

Il flagship, conosciuto internamente con il nome in codice “Urus“, si appresta invece a inaugurare una nuova era per l’azienda: la linea Motorola Signature. Questa mossa suggerisce l’intenzione del brand di posizionarsi in una fascia di mercato ancora più esclusiva e “premium”, distaccandosi dalle convenzioni del passato.

Un design che lascia il segno

Evan Blass ha recentemente condiviso una nuova serie di immagini che offrono lo sguardo più chiaro e dettagliato mai avuto finora su quello che sembra essere il design finale di vendita del primo smartphone Motorola Signature. Le colorazioni trapelate, denominate Carbon e Martini Olive, suggeriscono una scelta stilistica sobria ma sofisticata, mirata a un pubblico che cerca eleganza oltre alla pura potenza.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo si presenta con un profilo decisamente sottile, mantenendo però un aspetto solido e imponente. La parte frontale, svelata per la prima volta in questi ultimi leak, mostra un display con bordi curvi, un tratto distintivo dei flagship di alto livello che Motorola continua a preferire, interrotto solo da un piccolo foro centrale per la fotocamera selfie.

È sul retro, tuttavia, che il design assume la sua vera identità. L’estetica posteriore è dominata da una grande isola quadrata posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Questo modulo ospita una configurazione a tripla fotocamera accompagnata da un flash LED, suggerendo che le capacità di imaging saranno importanti in questo nuovo dispositivo.

Tanta potenza e (forse) alcune sorprese

Le indiscrezioni non si limitano all’estetica. Altre fughe di notizie recenti hanno iniziato a compilare la scheda tecnica del dispositivo. I primi benchmark suggeriscono una scelta interessante per il processore: il Motorola Signature potrebbe essere mosso da uno Snapdragon 8 Gen 5.

Le fonti indicano che Motorola potrebbe aver optato per questa versione piuttosto che per la variante “Elite” di Qualcomm (attualmente al vertice delle prestazioni grezze), affiancandola però a ben 16GB di RAM. Una scelta che, se confermata, potrebbe bilanciare efficienza energetica e prestazioni di alto livello. A completare il quadro hardware, si parla di un display OLED con risoluzione 1,5K, in linea con gli standard attuali per la fascia alta.

Fotografia di qualità?

Il nome “Signature” implica una firma d’autore, e sembra che Motorola voglia apporre la propria sul comparto fotografico. Guardando da vicino l’hardware delle fotocamere nei render trapelati, emergono dettagli tecnici rilevanti:

Sensore Sony LYTIA: L’adozione di questi nuovi sensori promette un salto di qualità nella gestione della luce e nella gamma dinamica.

L’adozione di questi nuovi sensori promette un salto di qualità nella gestione della luce e nella gamma dinamica. Teleobiettivo periscopico: Il sistema ottico coprirà una gamma focale da 12 a 71mm, garantendo versatilità nello zoom.

Il sistema ottico coprirà una gamma focale da 12 a 71mm, garantendo versatilità nello zoom. Funzionalità video: Oltre alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), il supporto confermato al Dolby Vision suggerisce che questo smartphone sarà una macchina potente anche per la creazione di contenuti video cinematografici.

Quando arriverà?

La domanda che ora tutti si pongono riguarda le tempistiche. Motorola non ha lanciato un modello “Ultra” nel corso di quest’anno, una pausa strategica che ora appare sensata: l’azienda stava probabilmente preparando il terreno per il debutto della linea Signature.

Dato che siamo ormai a dicembre inoltrato, è improbabile vedere il dispositivo prima della fine dell’anno. Le ipotesi più accreditate puntano ora alla prima metà del prossimo anno, quando il primo Motorola Signature potrebbe fare il suo debutto ufficiale, forse già durante il CES di Las Vegas.