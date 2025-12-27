Il prossimo smartphone Motorola sarà decisamente premium, primo teaser ufficiale

Dopo mesi di indiscrezioni incessanti e speculazioni, siamo pronti ad accogliere un nuovo, importante protagonista. Finalmente abbiamo le prime conferme ufficiali che trasformano i rumor in realtà concreta: Motorola è pronta a tornare a competere nella fascia più alta del mercato.

Le recenti apparizioni online, tra teaser promozionali e risultati di benchmark, delineano il profilo di uno smartphone, denominato Motorola Signature, destinato a lasciare il segno.

Motorola Signature sarà solo il primo di una nuova serie

Motorola Edge 70 – Crediti: Motorola

La conferma più tangibile arriva dal noto rivenditore online Flipkart, che ha recentemente attivato una pagina promozionale dedicata al lancio del nuovo dispositivo. Il messaggio scelto per la campagna è inequivocabile: “Signature Class is coming soon” (La classe Signature sta arrivando).

Questa dicitura non è casuale, ma suggerisce una chiara volontà del brand di posizionare il terminale nel segmento premium, differenziandolo nettamente dalle proposte di fascia media che hanno caratterizzato le recenti strategie dell’azienda.

L’immagine promozionale e i testi di accompagnamento lasciano intendere che siamo di fronte al primo vero smartphone “flagship” in formato tradizionale (slab) dai tempi del Motorola Edge 50 Ultra, rilasciato nel 2024.

L’attesa è dunque alta per vedere come la storica casa alata intenda reinterpretare il concetto di lusso tecnologico dopo quasi due anni di assenza da questa specifica nicchia di mercato.

Crediti: Flipkart

Le specifiche tecniche trapelate finora

Se il teaser di Flipkart lavora sull’immaginario e sul branding, i dati emersi dalla piattaforma Geekbench offrono una panoramica tecnica decisamente più concreta. Il passaggio del dispositivo sulla nota piattaforma di benchmark ha svelato il cuore del Motorola Signature: il processore sarà lo Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite).

La scelta di questo chipset dovrebbe garantire una potenza di calcolo in grado di gestire le operazioni più complesse, dall’elaborazione grafica avanzata all’intelligenza artificiale generativa. A supportare tale potenza troveremo ben 16 GB di memoria RAM, una dotazione che assicura non solo una fluidità impeccabile nel multitasking odierno, ma anche una notevole longevità del dispositivo nel corso degli anni.

Una sfida diretta al Galaxy S26 Ultra

Tuttavia, ciò che rende il Motorola Signature particolarmente interessante non è solo la potenza, ma il suo form factor e le funzionalità accessorie. I render trapelati, diffusi da fonti attendibili come Evan Blass, mostrano un dispositivo elegante caratterizzato da un ampio display da 6,7 pollici con bordi curvi, risoluzione 1,5K e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Anche il comparto fotografico sembra essere di prim’ordine, con una configurazione a tripla fotocamera posteriore che impiega tre sensori distinti da 50 MP, promettendo coerenza e qualità in ogni scatto.

L’elemento di rottura, che potrebbe davvero cambiare gli equilibri del mercato, è la probabile presenza di uno stilo integrato nella scocca. Se questa caratteristica venisse confermata, il Motorola Signature diventerebbe uno dei pochissimi, se non l’unico, vero rivale diretto del Samsung Galaxy S26 Ultra.

Per anni Samsung ha dominato incontrastata la nicchia degli smartphone dotati di pennino; l’ingresso di Motorola in questo spazio offrirebbe finalmente un’alternativa concreta ai professionisti e ai creativi che considerano questo accessorio indispensabile.

Un ultimo aspetto cruciale rimane ancora avvolto nel mistero: la capacità della batteria. Considerando che il sottilissimo Motorola Edge 70 vantava già un’unità da 4.800 mAh, è lecito aspettarsi che il modello Signature possa offrire una capacità superiore.

Tuttavia, la concorrenza è spietata; basti pensare al OnePlus 15R, uno dei principali competitor, che si presenta sul mercato con una batteria da 7.400 mAh e ricarica a 80W. Motorola dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra design e autonomia per non sfigurare.