Non vedete l’ora arrivino i mondiali FIFA 2026? Motorola sta preparando lo smartphone per voi

Mentre il conto alla rovescia per il calcio d’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2026 continua a scorrere, l’entusiasmo per il torneo che vedrà Canada, Messico e Stati Uniti ospitare le migliori nazionali del pianeta inizia a farsi tangibile.

Non sono solo i tifosi a prepararsi all’evento, ma anche i grandi marchi tecnologici. Motorola, partner ufficiale per gli smartphone della competizione che prenderà il via l’11 giugno 2026, sembra pronta a scendere in campo con una mossa che farà gola tanto agli appassionati di calcio quanto ai cultori della tecnologia mobile: un’edizione speciale e limitatissima del suo celebre razr.

Motorola razr FIFA World Cup 2026, spunta la prima immagine

Crediti: Motorola

Le prime indiscrezioni sul dispositivo sono emerse grazie a Evan Blass, noto e affidabile leaker del settore, che ha condiviso un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione. Il nuovo smartphone, che si presume possa essere una variante del Motorola razr 60, abbandona le vesti classiche per indossare i colori della competizione.

Il pannello posteriore, infatti, sfoggia con orgoglio il logo ufficiale della FIFA World Cup 2026 posizionato strategicamente sotto l’iconico marchio Motorola.

Dal punto di vista estetico, il dispositivo mantiene l’eleganza che ha rilanciato la serie razr nell’era degli schermi pieghevoli. Il display esterno, vero tratto distintivo di questa famiglia di telefoni, ospita nell’angolo in alto a sinistra il comparto fotografico composto da due obiettivi allineati orizzontalmente e accompagnati dal flash.

Sebbene Motorola non abbia ancora confermato ufficialmente il nome commerciale o la scheda tecnica completa, è molto probabile che questa edizione “FIFA” condivida l’architettura hardware del modello standard, limitando le differenze a una personalizzazione cosmetica esclusiva pensata per celebrare la partnership globale.

Un collezionabile per pochissimi eletti

Ciò che rende questo dispositivo un vero e proprio oggetto del desiderio non è solo la sua estetica, ma la sua estrema rarità. Secondo le informazioni trapelate, non ci troviamo di fronte a un prodotto destinato a invadere gli scaffali della grande distribuzione, bensì a un pezzo da collezione.

Blass sostiene che Motorola abbia intenzione di distribuire inizialmente solo cinque esemplari di questo smartphone in edizione limitata.

L’occasione per mettere le mani su questo gioiello tecnologico sarà il CES 2026, la fiera dell’elettronica di consumo che si tiene ogni gennaio a Las Vegas.

Durante l’evento, Motorola lancerà un concorso a premi di portata eccezionale, con un montepremi complessivo che supera i 50.000 dollari.

Oltre ai cinque ambitissimi smartphone, il pacchetto premi includerà viaggi completi per assistere dal vivo alle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, trasformando il concorso in un’opportunità unica per vivere il torneo da protagonisti.