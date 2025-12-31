L’ultrasottile di Motorola sarà anche Pro, con una nuova fotocamera

Nonostante sia un mercato traballante, in tanti si stanno dedicando a lanciare smartphone ultrasottili e i lanci si intensificheranno di certo nel corso del 2026. A quanto pare la scelta di Motorola è stata quella giusta, ossia lanciare un dispositivo di fascia medio-alta, anziché puntare a quella premium.

La compagnia cinese ha annunciato il debutto di Moto X70 Air Pro, una versione potenziata dell’attuale ultrasottile del brand – ed ha già confermato la grande novità.

Motorola ha annunciato il lancio di Moto X70 Air Pro: la nuova versione dell’ultrasottile arriverà anche da noi?

Crediti: Motorola

Ricordiamo che lo smartphone ultrasottile di Motorola è arrivato anche in Italia, ma con un nome differente. In Cina è conosciuto come Moto X70 Air mentre da noi è stato presentato come Motorola Edge 70. Di conseguenza è probabile che anche il nuovo modello troverà spazio alle nostre latitudini, anche per ora non ci sono conferme ufficiali.

Il primo teaser di Moto X70 Air Pro anticipa subito la novità: anziché doppia, ci sarà una tripla fotocamera con l’aggiunta di un teleobiettivo periscopico. Inoltre il poster mette al centro anche l’AI, con nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale al servizio del comparto fotografico – probabilmente con algoritmi di imaging migliorati.

Da una certificazione è emerso il supporto della ricarica cablata da 90W, contro i 68W del modello standard.

L’incognita dell’uscita Global

Il nuovo smartphone cinese si candita come modello destinato anche ai mercati internazionali ma c’è qualche incertezza sulla sua identità. La logica vorrebbe un debutto Global come Motorola Edge 70 Pro, in continuità con l’attuale Edge 70, dotato dell’inedito Snapdragon 7+ Gen 5.

Secondo altri potrebbe trattarsi del misterioso Motorola Signature, dispositivi in arrivo in alcuni Paesi – non ancora specificati – il 7 gennaio. In questo caso si guarda allo Snapdragon 8 Gen 5, con uno schermo OLED da 6,7″ 1.5K a 120 Hz, fino a 16 GB di RAM e un trittico di fotocamere da 50 + 50 + 50 MP con ultra-wide e tele periscopico.