Moto G86 5G con Android 16: Motorola dà il via all’aggiornamento

Motorola ha annunciato il rilascio di Android 16 in versione stabile per Moto G86 5G. L’update ha iniziato a fare capolino in Europa nelle scorse ore ed arriverà progressivamente a bordo di tutti i dispositivi interessanti.
Nonostante la presenza di un major update di Android il peso della build è di appena 1,33 GB. Oltre alle novità che trovate nel changelog ufficiale sono state introdotte anche le patch di sicurezza di ottobre 2025.
Moto G86 comincia a ricevere Android 16 stabile in Europa: ecco le novità del mid-range Motorola
Prima di lasciarvi alla lettura del changelog dedicato a Moto G86 5G, vi segnaliamo anche la lista completa degli smartphone Motorola che riceveranno l’aggiornamento ad Android 16. In merito alle novità, con l’ultima versione dell’OS del robottino verde arrivano miglioramenti per Modalità, connettività WiFi e hotspot, nuove funzioni di accessibilità ed altri accorgimenti.
Novità di Android 16 per Moto G86
Trova le modalità in un unico posto
Ora puoi trovare queste modalità in Impostazioni > Modalità:
- Non disturbare
- Ora di dormire
- Guida
Puoi anche creare modalità personalizzate per adattarle a qualsiasi situazione in cui vuoi scegliere un diverso insieme di persone o app che possono interromperti.
Puoi attivare o disattivare queste modalità anche dalle impostazioni rapide.
Connettiti a Wi-Fi e hotspot con un solo tocco
Se il tuo telefono e il dispositivo a cui vuoi collegarti tramite hotspot utilizzano lo stesso account Google, non è più necessario inserire una password per connettersi.
Miglior supporto per apparecchi acustici a bassa energia (LE Audio)
Ora puoi scegliere se utilizzare il microfono integrato del tuo apparecchio acustico o quello del telefono durante le chiamate vocali. Inoltre, puoi regolare il volume dei suoni ambientali catturati dai microfoni dell’apparecchio acustico. Queste opzioni aiutano a migliorare la chiarezza delle chiamate, soprattutto in ambienti rumorosi o quando la batteria dell’apparecchio acustico è quasi scarica.
Altri miglioramenti
- Maggiore sicurezza e protezione contro minacce in evoluzione come malware, phishing e violazioni dei dati
- Compatibilità delle app con le applicazioni più recenti, che spesso richiedono l’ultima versione di Android per funzionare correttamente
- Miglioramenti delle prestazioni che ottimizzano il sistema operativo per prestazioni più fluide, migliore stabilità e, in alcuni casi, maggiore durata della batteria
- Correzioni di bug e miglioramenti della stabilità per risolvere problemi noti e aumentare affidabilità e sicurezza complessiva