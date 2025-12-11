Motorola Fold: in questo gadget si nasconde un indizio sul pieghevole a libro?

Di recente l’azienda ha annunciato il suo primo smartphone ultrasottile. Si tratta di Motorola Edge 70 mentre per quanto riguarda la famiglia RAZR bisognerà attendere fino al prossimo anno. Tuttavia ne varrà la pena, dato che potrebbe arrivare una sorpresa destinata a rivaleggiare con Samsung Galaxy Z Fold 7.

Il brand è al lavoro da tempo su uno smartphone pieghevole in formato libro ed ora Motorola Fold potrebbe concretizzarsi per davvero. Lo rivela un indizio, in vista di un importante evento Lenovo fissato per gennaio.

Motorola Fold per sfidare Samsung Galaxy Z Fold 7 e gli altri pieghevoli: novità in arrivo a gennaio

Motorola RAZR 60 Ultra

Un collega di AndroiHeadline ha ricevuto un regalo di Natale parecchio interessante da parte di Motorola e probabilmente non è stato il solo. Tra i gadget troviamo una piccola agenda con una frase criptica, ossia “Every fold reveals a possibility”. Il nuovo slogan fa riflettere mentre l’invito per il Lenovo Tech World del 6 gennaio, richiama ancora una volta la parola fold.

Si ipotizza che Motorola Fold sia in dirittura d’arrivo con un form factor inedito per il brand. Rispetto ai soliti flip phone, come l’ultimo RAZR 60 Ultra, dovremmo avere uno smartphone pieghevole a libro, similmente al modello di Samsung.

Motorola’s holiday gifts never disappoint! Can’t wait to see what they announce at The Sphere next month 👀 pic.twitter.com/0kzdgCHQqH — Alex Maxham (@alexmaxham) December 8, 2025

Purtroppo al momento non ci sono altri indizi, né indiscrezioni riguardanti questo misterioso smartphone. I primi giorni di gennaio sono un periodo troppo vicino per il lancio dei futuri RAZR 70 e 70 Ultra, che dovrebbero arrivare più in là nel corso del 2026.

Di conseguenza è probabile che il dispositivo in arrivo sia qualcosa di completamente diverso da un flip phone. Per saperne di più non resta che attendere fino al 6 gennaio, o al massimo sperare in un leak.

Intanto il prossimo smartphone “classico” del brand sarà Motorola Edge 70 Ultra e anche in questo caso potrebbe esserci una novità. In base a quanto emerso il telefono dovrebbe avere il supporto allo stilo, una caratteristica dedicata solo ad una manciata di modelli – ossia le serie Moto G Stylus e Samsung Galaxy S Ultra.