Motorola Edge 70 Ultra nelle prime immagini: ecco il top della serie

Il nuovo top di gamma Motorola Edge 70 Ultra è stato avvistato nelle prime immagini leak, con un design leggermente diverso rispetto al predecessore. Facciamo il punto della situazione con tutti i dettagli finora, non solo relativi al look ma con una panoramica anche delle specifiche.

Motorola Edge 70 Ultra viene mostrato per la prima volta: svelato il design

In termini di stile Motorola Edge 70 Ultra è più vicino allo scorso Edge 50 Ultra che al precedente Edge 60 Pro. La compagnia ha saltato una generazione di Ultra ma ora è pronta ad una nuova aggiunta alla gamma; è da maggio 2024 che Moto non aggiorna la sua fascia top non pieghevole.

Le immagini leak trapelate in queste ore mostrano solo il retro, dotato di una tripla fotocamera in un modulo squadrato ed una cover posteriore in blu scuro o verde oliva scuro. I materiali non sono ancora noti: potrebbe essere ecopelle oppure un scocca il plastica rinforzata. Il comparto dovrebbe offrire un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico.

Crediti: Androidheadlines

Motorola Edge 70 monta uno schermo piatto con punch hole: non è da escludere che il modello Ultra possa implementare un pannello curvo, per differenziarsi dal fratello minore. Il display OLED dovrebbe misurare circa 6,7-6,8″ di diagonale, con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.

Il dispositivo non sfiderà i top di gamma: nonostante la nomenclatura sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 5, non l’Elite ma comunque un SoC di tutto rispetto.

Quando esce il nuovo Motorola?

L’azienda non ha ancora svelato la data di presentazione di Motorola Edge 70 Ultra ma è probabile che non manchi molto al debutto. Attualmente la linea principale del brand è composta dal solo ultrasottile Edge 70, quindi si sente la necessità di un’aggiunta.

Resta da vedere se il lancio avverrà a sorpresa entro fine 2025 oppure nel corso dei primi mesi del prossimo anno. I grandi evento in arrivo sono il CES di Las Vegas (dal 6 al 9 gennaio) e il MWC di Barcellona (dal 2 al 5 marzo), entrambi palcoscenici perfetti per presentare il dispositivo.