Motorola Edge 70 Ultra cambia nome: sarà il primo di una nuova serie

Niente Motorola Edge 70 Ultra in vista ma il dispositivo anticipato nell’ultimo periodo dovrebbe debuttare come parte di una serie inedita. Lo rivela un leaker particolarmente affidabile mentre dalla Cina arrivano altri dettagli che arricchiscono il quadro delle specifiche.

Motorola Edge 70 Ultra o Motorola Signature: nuovo nome per il prossimo flagship del brand

Crediti: Androidheadlines

Con un post breve e diretto, evleaks sostiene che “invece di essere inserito nella gamma Edge, il dispositivo di punta con nome in codice Urus sarà il primo cosiddetto dispositivo Motorola Signature“. Un colpo di scena che cancella completamente Motorola Edge 70 Ultra in favore di un nuovo modello.

Badate bene: le indiscrezioni finora su design e specifiche restano valide, semplicemente lo smartphone non farebbe pare della famiglia Edge. Il noto insider – tra i più affidabili del panorama tech – parla di una serie inedita; tuttavia resta da vedere se la nuova nomenclatura verrà utilizzata in tutti i mercati.

Instead of slotting into the Edge lineup, the flagship handset codenamed Urus will be the first so-called Motorola Signature device. https://t.co/ufWTsn1Olr — Evan Blass (@evleaks) December 10, 2025

Questa considerazione è doverosa dato che in Cina il telefono dovrebbe debuttare come Moto X70 Ultra: lo riporta un leaker cinese, insieme ad alcuni dettagli tecnici. Il telefono avrebbe dalla sua uno schermo piatto da 6,7″ di diagonale, con refresh rate a 120 Hz e il supporto allo stilo.

Non sappiamo se si limiterà ad essere compatibile con le penne touch in generale oppure se avrà un alloggiamento dedicato. Tra le altre caratteristiche ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm e un trittico di fotocamere da 50 MP – con un teleobiettivo periscopico. Il design sarebbe già stato anticipato nei giorni scorsi.

Scheda tecnica presunta