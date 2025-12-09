Motorola Edge 70 Ultra con stilo: parte la sfida a Samsung Galaxy S25 Ultra

Al momento le uniche alternative con pennino sono rappresentate dalle serie Samsung Galaxy G Ultra e Moto G Stylus – e quella di Motorola non è disponibile in Italia. Insomma, avere un telefono con il supporto allo stilo è cosa rarissima ma potrebbero esserci novità in arrivo.

Il prossimo Motorola Edge 70 Ultra avrebbe il supporto allo stilo, posizionandosi come un diretto concorrente di Galaxy S25 Ultra – non in termini di performance, ma per una caratteristica sottovalutata dalla stragrande maggioranza dei produttori.

Motorola Edge 70 Ultra introdurrà il supporto allo stilo: sarà tra i pochi smartphone con questa caratteristica

Crediti: AndroidHeadlines

Motorola Edge 70 Ultra – già protagonista di vari leak, con tanto di immagini – dovrebbe supportare la penna touch ma purtroppo non ci sono dettagli. Non è chiaro se arriverà con uno stilo in confezione oppure se sarà necessario acquistarlo a parte.

Un’altra incognita è la presenza di un alloggiamento nella scocca, come avviene per Samsung Galaxy S25 Ultra. Purtroppo la fonte si è limitata a “confermare” la presenza del supporto, ma non ha fornito altri dettagli.

In fondo è già qualcosa, avere la speranza di un telefono con il pennino in un panorama Android che snobba quasi completamente questa caratteristica.

Moto G Stylus 2026

Crediti: AndroidHeadlines

Dopo i primi dettagli di novembre, ecco fare capolino anche i render “ufficiosi” di Moto G Stylus 2026. Si tratterà della prossima aggiunta alla serie del brand, una delle poche sul mercato dotate del supporto allo stilo e del pennino integrato (tramite un apposito alloggiamento).

Come avvenuto con il precedente G Stylus 2025, è probabile che il dispositivo troverà spazio nella serie Edge come un rebrand – presumibilmente con un SoC diverso, come per Motorola Edge 60 Stylus. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche leak trapelate finora.

Dimensioni e peso: 162,2 x 74,8 x 8,3 mm, 191 grammi

Colorazioni: Lavender, Dark Gray/Black

Certificazione: IP68, MIL-STD-810H

Display: Micro-Quad Curved pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Serie Qualcomm Snapdragon 6

CPU: /

GPU: /

RAM: 8/12 GB

Storage: 128/256 GB

Batteria: oltre 5.000 mAh

Ricarica: 68W, wireless 15W

Fotocamera: /

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con Hello UI

Moto Tag 2

Crediti: AndroidHeadlines

Infine c’è spazio anche per Moto Tag 2: non c’entra niente con gli smartphone dotati di pennino, ma troviamo il nuovo smart tag di Motorola tra le novità in arrivo. Il dispositivo viene mostrato nella prima immagine leak, con un design che richiama quello del primo capitolo.

Il gadget debutterà nei colori beige e arancione, ancora una volta con il supporto a “Trova il mio dispositivo” di Google, la tecnologia UWB e la classificazione IP67 contro polvere e acqua.