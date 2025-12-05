Motorola Edge 70 x Swarovski ufficiale in Italia: stile, lusso e un’inedita tonalità PANTONE

Arriva una nuova aggiunta alla Brilliant Collection di Motorola, la serie di dispositivi del brand impreziositi dai cristalli Swarovski, per un’esperienza di lusso in chiave moderna. La nuove versione speciale è dedicata a Motorola Edge 70: il primo smartphone ultrasottile del brand ritorna in una veste ancora più elegante, con una colorazione candida e l’inconfondibile appeal di Swarovski.
Motorola Edge 70 ufficiale in versione Swarovski: tutte le novità, prezzo e uscita in Italia
Ad agosto è stata la volta di Motorola RAZR 60 ed oggi tocca ad uno degli ultimi modelli del brand. Lanciato di recente, Motorola Edge 70 è il primo smartphone della compagnia dotato di una scocca ultrasottile: con i suoi 5,99 mm ed un peso di 159 grammi, si presenta come uno dei mid-range più interessanti sulla piazza.
Nonostante il formato contenuto, il dispositivo ospita uno schermo pOLED da 6,67″ di diagonale con calibrazione del colore PANTONE e una batteria al silicio-carbonio da 4.800 mAh.
La versione speciale della Brillinat Collection è realizzata in collaborazione con Swarovski: il retro è arricchito con 14 cristalli Swarovski incastonati nella scocca. Inoltre è presente l’inedita colorazione bianca Cloud Dancer, ossia il colore dell’anno 2026 di PANTONE.
Questa particolare edizione di Motorola Edge 70 è stata annunciata anche in Italia con disponibilità a partire da gennaio 2026, al prezzo di 799€. Oltre a ritornare sul mercato con un’estetica rinnovata, lo smartphone è accompagnato da una custodia cristallina ed un ciondolo artigianale rifinito in platino e adornato con 53 cristalli Swarovski.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 159 x 74 x 5,99 mm, 159 grammi
- Colorazioni: PANTONE Bronze Green, PANTONE Gadget Grey, PANTONE Lily Pad, PANTONE Cloud Dancer
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Flat pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB uMCP, non espandibile
- Batteria: 4.800 mAh
- Ricarica: 68W, wireless 15W
- Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e ultra-wide/macro 120°
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI