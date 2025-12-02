Motorola Edge 70 sarà l’ultrasottile più prezioso, grazie a Swarovski

Il buon Evan Blass – insider particolarmente affidabile – svela l’esistenza di una versione speciale del primo ultrasottile di Motorola. La collaborazione con Swarovski ritornerà anche per Motorola Edge 70, in una nuova veste elegante e di lusso, impreziosita da ben 14 cristalli.

Motorola Edge 70 Swarovski Edition in arrivo: lo svela Evan Blass, con tanto di immagini leak

RAZR 60 – Crediti: Motorola

Al momento manca una conferma da parte del brand e tutto ciò che abbiamo è l’immagine pubblicata da evleaks. Secondo l’insider Motorola Edge 70 Swarovski Edition arriverà nella colorazione Cloud Dancer, ossia il colore dell’anno Pantone per il 2026. Quest’ultimo sarà annunciato tra pochi giorni, quindi si tratterebbe di un doppio leak: il telefono e il colore del 2026 secondo Pantone.

Il nuovo smartphone sembra ricalcare quanto visto con la versione speciale di Motorola RAZR 60, anch’essa il collaborazione con Swarovski. La cover posteriore è realizzata in materiale premium vegano, con un motivo matelassé tridimensionale e vari cristalli applicati a mano.

Crediti: evleaks (X)

Motorola Edge 70 in versione Swarovski sembra ricalcare il medesimo stile, seppur in un formato tradizionale – il modello RAZR è un flip phone. Per ora tutto resta un leak, ma è molto probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

Scheda tecnica