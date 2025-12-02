Motorola Edge 70 sarà l’ultrasottile più prezioso, grazie a Swarovski

Il buon Evan Blass – insider particolarmente affidabile – svela l’esistenza di una versione speciale del primo ultrasottile di Motorola. La collaborazione con Swarovski ritornerà anche per Motorola Edge 70, in una nuova veste elegante e di lusso, impreziosita da ben 14 cristalli.
Motorola Edge 70 Swarovski Edition in arrivo: lo svela Evan Blass, con tanto di immagini leak
Al momento manca una conferma da parte del brand e tutto ciò che abbiamo è l’immagine pubblicata da evleaks. Secondo l’insider Motorola Edge 70 Swarovski Edition arriverà nella colorazione Cloud Dancer, ossia il colore dell’anno Pantone per il 2026. Quest’ultimo sarà annunciato tra pochi giorni, quindi si tratterebbe di un doppio leak: il telefono e il colore del 2026 secondo Pantone.
Il nuovo smartphone sembra ricalcare quanto visto con la versione speciale di Motorola RAZR 60, anch’essa il collaborazione con Swarovski. La cover posteriore è realizzata in materiale premium vegano, con un motivo matelassé tridimensionale e vari cristalli applicati a mano.
Motorola Edge 70 in versione Swarovski sembra ricalcare il medesimo stile, seppur in un formato tradizionale – il modello RAZR è un flip phone. Per ora tutto resta un leak, ma è molto probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 159 x 74 x 5,99 mm, 159 grammi
- Colorazioni: PANTONE Bronze Green, PANTONE Gadget Grey, PANTONE Lily Pad
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Flat pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB uMCP, non espandibile
- Batteria: 4.800 mAh
- Ricarica: 68W, wireless 15W
- Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e ultra-wide/macro 120°
- Selfie camera: 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI