Giochi e lavori ovunque con il monitor portatile HGFRTEE da 16″, a meno di 100€

Vuoi avere una postazione da gaming o da lavoro da portare sempre con te, che sia pronta in un lampo all’occorrenza? Allora il monitor portatile HGFRTEE in sconto a 93€ su AliExpress è l’occasione perfetta: si tratta di un display ampio da 16″ di diagonale e con pannello touch, ideale per migliorare la produttività o per trasformare il mobile gaming!

Il monitor portatile HGFRTEE da 16″ costa meno di 100€: approfitta dell’offerta di AliExpress con spedizione gratis

Crediti: HGFRTEE

Il monitor targato HGFRTEE si collega facilmente a PC e notebook, ma anche a console e smartphone. È l’alleato ideale per accompagnare la tua Nintendo Switch in vacanza oppure per creare una postazione alternativa in casa. Il dispositivo presenta un supporto posteriore e misura 354 x 237 x 7 mm, con uno schermo da 16″ di diagonale con rapporto in 16:10 e risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel).

Lungo i bordi sono presenti vari ingressi per video e audio – HDMI, USB-C e mini jack da 3,5 mm. Il pannello supporta l’HDR e ha una angolo divisione di 178°, refresh rate standard a 60 Hz, colore a 8 bit e 100% DCI-P3. Il touch lo rende perfetto per smartphone Android e iOS, con collegamento tramite Type-C. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

