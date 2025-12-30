Metz Google TV QLED da 32″ a 129€: il televisore smart da comprare al volo!

I saldi di Capodanno si avvicinano e le occasioni si fanno sempre più ghiotte man mano che ci avviciniamo all’evento. Se stai cercando uno smart TV economico da 32″ ma non vuoi rinunciare alla qualità e alla tecnologia, allora questo modello Metz con Google TV è la scelta perfetta, in promo a 129€!

Questo Google TV di Metz è imperdibile: 32″, QLED, HDR10 e tanto altro, a meno di 130€

Nonostante il prezzo contenuto, il televisore Metz da 32″ offre una qualità di tutto rispetto: parliamo di una soluzione QLED+ HD con supporto HDR10 per colori vividi. Presenti all’appello Dolby Audio, la tecnologia EyeCare contro l’affaticamento degli occhi e Google TV, con la possibilità di accedere a tantissime app.

Come anticipato in apertura il modello 32MQF7030Z scende a 129€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa – per la massima sicurezza e celerità. Per la versione da 40″ si sale a 205€, ma in questo caso aumenta anche la qualità del dispositivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

