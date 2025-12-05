Ti hanno rubato l’account Facebook o Instagram? Ora è più facile ricevere supporto

Che si tratti di un attacco hacker, di una password dimenticata o di un blocco inspiegabile, il calvario per recuperare la propria identità digitale è spesso caratterizzato da vicoli ciechi e assenza di risposte.

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, sembra aver finalmente recepito il messaggio.

Meta rende più semplice ricevere supporto per il proprio account

Crediti: Meta

Con un annuncio diramato giovedì, il colosso di Menlo Park ha ufficializzato il lancio di un nuovo hub di supporto centralizzato, progettato specificamente per semplificare la vita agli utenti di entrambe le piattaforme. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di assistenza al cliente dell’azienda, che per anni è stata criticata per la sua opacità e difficoltà di accesso.

Ciò che colpisce maggiormente nel comunicato di Meta è l’insolita franchezza nel riconoscere le proprie carenze passate. “Ottenere aiuto per il proprio account dovrebbe essere semplice e accessibile“, ha spiegato l’azienda, aggiungendo un’ammissione cruciale: “Siamo consapevoli che il nostro supporto non ha sempre soddisfatto le aspettative“.

Fino ad oggi, gli utenti si sono spesso trovati a navigare in labirinti di moduli online automatizzati, spesso senza ricevere risposte risolutive. Il nuovo spazio unificato mira a colmare questa lacuna, raggruppando tutti gli strumenti di supporto necessari sia per Facebook che per Instagram.

L’obiettivo è fornire un punto di riferimento unico dove segnalare problemi tecnici, violazioni della sicurezza o, caso più frequente, avviare le pratiche per recuperare un account a cui non si ha più accesso. L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio globale e sarà disponibile per gli utenti dei sistemi operativi iOS e Android.

L’intelligenza artificiale e il paradosso dell’accesso all’account

Oltre alla centralizzazione degli strumenti, Meta ha svelato di essere al lavoro su un assistente basato sull’intelligenza artificiale. Questa nuova funzionalità è pensata per offrire “aiuto istantaneo e personalizzato“, guidando l’utente passo dopo passo attraverso procedure complesse come il ripristino delle credenziali o la modifica delle impostazioni di sicurezza.

In questa fase iniziale, l’assistente AI sarà disponibile esclusivamente per gli utenti di Facebook. Tuttavia, l’azienda ha già confermato l’intenzione di espandere questa tecnologia, dichiarando di stare “esplorando la possibilità di portarla sulle altre app in futuro“, un chiaro riferimento a Instagram e potenzialmente WhatsApp.

Nonostante l’entusiasmo per queste novità, rimane un interrogativo tecnico fondamentale: dato che l’hub di supporto è accessibile attraverso le app di Facebook e Instagram, quanto potrà essere utile a chi è già stato chiuso fuori dal proprio profilo? È il classico paradosso del “cane che si morde la coda”.

Meta ha tentato di anticipare questa critica annunciando miglioramenti sostanziali proprio nel processo di recupero dell’account. L’azienda sta implementando algoritmi avanzati per rendere più semplice l’individuazione delle opzioni di recupero corrette.

Nello specifico, la tecnologia verrà utilizzata per migliorare la rilevazione dei dispositivi e delle posizioni geografiche. Se l’utente ha utilizzato le app in passato da un determinato smartphone o da una specifica città, il sistema sarà in grado di riconoscere questi “segnali di fiducia”, facilitando la verifica dell’identità anche in assenza delle credenziali standard.

Recuperare la propria vita digitale potrebbe, finalmente, diventare un po’ meno complicato.