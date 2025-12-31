Questo nuovo chip darà una marcia in più ai futuri smartphone di fascia media

MediaTek ha recentemente effettuato una mossa strategica, seppur discreta, aggiornando la sua offerta per il segmento “mid-range”.

Senza grandi annunci o eventi sfarzosi, l’azienda taiwanese ha inserito nel proprio listino ufficiale il nuovo Dimensity 7100. Si tratta di un chipset 5G realizzato con il processo produttivo a 6 nanometri di TSMC, progettato per consolidare la posizione del produttore in quella fascia di mercato che bilancia prestazioni e accessibilità economica.

MediaTek Dimensity 7100: una formula collaudata

Crediti: MediaTek / Gemini

Analizzando ciò che si trova “sotto il cofano”, il Dimensity 7100 segue una filosofia progettuale familiare ma efficace.

Il cuore del sistema è una CPU octa-core strutturata per gestire carichi di lavoro diversificati: troviamo 4 core “performance” Cortex-A78 che operano a una frequenza massima di 2,4 GHz, affiancati da 4 core “efficiency” Cortex-A55 cloccati a 2,0 GHz.

Sebbene questa configurazione non si discosti radicalmente dai precedenti chip della serie Dimensity 7000, MediaTek assicura che l’ottimizzazione apportata garantirà agli utenti un avvio delle applicazioni più rapido e un multitasking decisamente più fluido rispetto al passato.

Il comparto grafico vede protagonista la GPU Arm Mali-G610 MC2, la nuova unità grafica è fino all’8% più veloce rispetto a quella presente nel Dimensity 7050. Questo miglioramento suggerisce una gestione più disinvolta dei giochi moderni e delle interfacce grafiche complesse, offrendo quella “marcia in più” necessaria per mantenere i dispositivi reattivi nel tempo.

L’efficienza energetica come priorità

Uno dei temi centrali nello sviluppo del Dimensity 7100 è senza dubbio l’efficienza. In un’era in cui l’autonomia è una preoccupazione costante per gli utenti, MediaTek ha lavorato per ridurre i consumi in scenari critici.

I dati dichiarati sono promettenti: il nuovo chip risulta circa il 5% più efficiente durante l’utilizzo generico delle app e fino al 16% più efficiente durante la riproduzione multimediale.

Il vero salto di qualità, tuttavia, si registra sul lato modem, dove l’efficienza è migliorata fino al 23%. Il modem 5G integrato, conforme allo standard 3GPP Release 16, non solo supporta velocità di download fino a 3,3 Gbps, ma sfrutta la tecnologia proprietaria MediaTek UltraSave 3.0+ per minimizzare il consumo della batteria anche durante sessioni prolungate di connettività 5G.

A questo si aggiunge un nuovo sistema di gestione dell’alimentazione progettato per operare a tensioni inferiori, contribuendo ulteriormente a estendere la durata della carica.

Supporto hardware moderno e capacità multimediali

Il Dimensity 7100 si dimostra pronto a gestire le tecnologie hardware più recenti, spuntando tutte le caselle necessarie per uno smartphone moderno. Il supporto per le memorie RAM LPDDR5, con velocità fino a 5500 Mbps, e per lo storage UFS 3.1 garantisce che il flusso di dati all’interno del dispositivo sia rapido, eliminando colli di bottiglia che potrebbero rallentare l’esperienza d’uso.

Anche la connettività locale è aggiornata, con il supporto per il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.4, assicurando connessioni stabili e veloci con accessori e reti domestiche.

Sul fronte multimediale e ottico, il chip apre le porte a configurazioni fotografiche di alto livello anche nella fascia media. È presente il supporto per sensori fotografici fino a 200 megapixel, permettendo ai produttori di integrare fotocamere ad altissima risoluzione.

Le capacità di elaborazione delle immagini includono l’HDR, la riduzione del rumore multi-frame e il rilevamento facciale accelerato via hardware. Secondo quanto riportato dall’azienda, si dovrebbero notare miglioramenti significativi, almeno sulla carta, sia nella velocità dell’autofocus che nella precisione del rilevamento per la modalità ritratto.

Infine, per quanto riguarda l’alimentazione, il chipset supporta la ricarica rapida a 45W e il protocollo di ricarica universale UFCS, chiudendo il cerchio su un pacchetto tecnico estremamente equilibrato e promettente.