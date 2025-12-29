Lenovo ThinkPad Rollable XD: il nuovo arrotolabile sarà ancora più futuristico

Lenovo si conferma attualmente come l’unico grande marchio di PC a investire con decisione nel settore dei display arrotolabili, preparando il debutto del nuovo ThinkPad Rollable XD per il CES 2026.
Il dispositivo rappresenta un’evoluzione radicale nel panorama dei portatili, offrendo una soluzione tecnologica che si avvicina alle visioni della fantascienza più di quanto abbia fatto il predecessore. A differenza di ThinkBook Plus Gen 6, che prevede un’espansione verticale, il nuovo Concept di Lenovo continua a puntare sulla produttività verticale ma proponendo un formato inedito.
Lo schermo può trasformarsi da un formato compatto da 13,3” a un’ampia superficie di lavoro da 16”, ma stavolta il display continuerà anche sul retro.
Lenovo ThinkPad Rollable XD al CES 2026: arrivano i primi leak sul nuovo Concept arrotolabile
Al momento il nuovo PC Concept del brand è protagonista di un leak, che svelerebbe design e alcune caratteristiche. La vera particolarità che distingue Lenovo ThinkPad Rollable XD dal predecessore è l’adozione di una copertura posteriore in vetro trasparente Corning Gorilla Glass Victus 2 al posto del classico alluminio.
Questa scelta stilistica e funzionale permette di osservare il pannello OLED flessibile mentre si curva o si arrotola dietro il vetro quando non viene utilizzato nella sua estensione massima.
La configurazione si presenta come un sistema a doppio schermo integrato: un display rivolto all’utente che può espandersi e uno rivolto verso l’esterno, visibile attraverso la scocca trasparente. Grazie a tale struttura, la parte posteriore del laptop diventa una superficie attiva capace di mostrare notifiche del calendario, messaggi del chatbot AI e altri dati.
Oltre all’impatto visivo, ThinkPad Rollable XD integrerebbe anche funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione quotidiana. Il sistema supporterebbe la traduzione live assistita dall’IA, un assistente vocale dedicato e modalità di input multimodali che includono gesti a sfioramento e comandi vocali per lanciare applicazioni o cambiare modalità d’uso.
Il vetro protettivo sviluppato con Corning garantisce un’elevata durabilità, permettendo al contempo interazioni touch anche quando il coperchio del laptop è chiuso. In base a quanto emerso, il dispositivo pare indirizzato principalmente a una platea di professionisti.
Dal punto di vista del software, il Concept dovrebbe avere a con il sistema operativo Windows 11 preinstallato. Per quanto riguarda il prezzo, è molto probabile che superi i 3.299$ del precedente ThinkBook Plus Gen 6 (4.499€ in Italia), data la natura sperimentale e l’hardware sofisticato del nuovo modello.