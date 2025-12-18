Il conto alla rovescia per il Natale 2025 è ufficialmente iniziato e, ammettiamolo, trovare il regalo tech perfetto senza svuotare il portafoglio è sempre una sfida. Quest’anno però HONOR ci viene incontro con una serie di promozioni natalizie davvero aggressive, che spaziano dalla produttività in mobilità al lusso dei pieghevoli.

Come ogni anno, non perdiamo le buone abitudini, e per questo abbiamo selezionato per voi le quattro migliori offerte da mettere sotto l’albero, ideali per chi cerca il mix giusto tra innovazione, design e, ovviamente, un prezzo smart. Scopriamole insieme.

Le migliori offerte di HONOR per Natale 2025

HONOR MagicPad 2

Se cercate il vero “effetto wow” sotto l’albero senza spendere cifre folli, l’HONOR MagicPad 2 in offerta a 449,90 € è la risposta. Questo tablet lancia una sfida aperta ai giganti del settore, offrendo un’esperienza visiva premium a una terzo del prezzo rispetto i diretti competitor.

Il vero protagonista qui è il magnifico display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K e refresh rate a 144Hz; grazie ad una luminosità di picco di 1600 nits e il supporto HDR, guardare film o lavorare su progetti grafici diventa un piacere assoluto. Neri profondi e colori vibranti che raramente si vedono in questa fascia di prezzo sono il fiore all’occhiello di questo tablet, tutto racchiuso in un corpo in alluminio sottilissimo (solo 5,8 mm) e leggero, perfetto da portare sempre nello zaino.

Sotto la scocca, il processore Snapdragon 8s Gen 3 abbinato a 12GB di RAM gestisce il multitasking e la produttività senza sforzo, supportato dalle funzioni AI di MagicOS 8 (come il Magic Portal) e da una batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida a 66W che vi copre per l’intera giornata.

A chi è consigliato? È perfetto per creativi, studenti e amanti dello streaming che vogliono il miglior schermo possibile. Contro? Non è nato per il gaming estremo: con i titoli graficamente più pesanti potrebbe faticare leggermente, ma per produttività e intrattenimento è imbattibile.

Honor 400 Smart

Trovare uno smartphone solido sotto i 200€ è diventata un’impresa, ma HONOR 400 Smart a 159,90 € è l’eccezione che conferma la regola. Qui la parola d’ordine è “concretezza”: se cercate un telefono da regalare a chi non vuole vivere attaccato al caricabatterie o ha la “caduta facile”, questo è il modello giusto.

Il suo vero superpotere è la batteria da 6.500 mAh: copre tranquillamente due o tre giorni di utilizzo intenso, funzionando all’occorrenza anche come powerbank per altri device, grazie al supporto alla ricarica inversa. Il tutto racchiuso in una scocca certificata IP65 e ultra-resistente agli urti con certificazione 5 stelle SGS, che grazie alla finitura satinata restituisce un feeling molto più “premium” del suo prezzo reale.

Lato software, sorprende con Android 15 e MagicOS 9.0: è forse l’unico entry-level con un tasto fisico dedicato all’AI, che permette di attivare al volo funzioni avanzate come Circle to Search o l’assistente Gemini, praticamente introvabili in dispositivi da meno di 250 euro. A chi è consigliato? A chi bada alla sostanza: autonomia infinita, robustezza e una fotocamera da 108MP onesta. Contro? Purtroppo manca il 5G. A questo prezzo, però, sono compromessi accettabilissimi per avere un dispositivo instancabile.

Honor 400

Se il modello Smart è il campione del risparmio, l’HONOR 400 in offerta a 379,90 € è il protagonista indiscusso, equilibrato sotto ogni punto di vista e di grande stile. Qui facciamo un salto di qualità netto: il design è raffinatissimo, sottile solo 7,3 mm e leggero, con un display OLED piatto da 6,55 pollici che raggiunge picchi di luminosità incredibili (5000 nits), garantendo una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole invernale.

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 7 Gen 3: un processore affidabile che gestisce qualsiasi operazione, gaming incluso, senza mai scaldare. Ma la vera “killer feature” è l’integrazione dell’AI con la fotocamera principale da 200 Megapixel. Oltre a scatti definitissimi, potrete usare funzioni esclusive come “Da foto a video” per animare immagini statiche o gli strumenti di editing magico per rimuovere passanti e riflessi con un tocco.

Ottima anche la prospettiva di durata nel tempo: con ben 6 anni di aggiornamenti garantiti e una batteria al silicio-carbonio da 5300 mAh (con ricarica a 66W), è un investimento sicuro. A chi è consigliato? A chi vuole un telefono bello da vedere, potente e capace di scattare foto eccellenti, senza arrivare ai prezzi dei flagship. Contro? L’audio è mono e i video 4K si fermano a 30fps, ma per il resto è un medio-gamma che si comporta da “grande”.

Honor Magic V5

Chiudiamo la nostra selezione con il più attraente di casa HONOR, senza dubbio il Magic V5. Se i pieghevoli vi hanno sempre affascinato ma frenato per l’ingombro o la paura della fragilità, questo è il modello che segna il cambiamento, con una maturità realmente mai vista prima. In offerta a 1699,90 € non state acquistando solo uno smartphone, ma il massimo dell’ingegneria attuale.

Il primo impatto è scioccante: spesso solo 8,8 mm da chiuso e leggero (217g), in tasca sembra un telefono tradizionale, ma una volta aperto svela un display da quasi 8 pollici che è una gioia per la produttività (e anche per l’intrattenimento, a dire il vero). La vera magia, però, è sotto la scocca: nonostante le dimensioni ridotte, HONOR è riuscita a inserire una batteria al silicio-carbonio da ben 5820 mAh, questo vuol dire addio ansia da ricarica, ma anzi, riuscite addirittura ad ottenere un’autonomia da record.

Nessun compromesso nemmeno sulle prestazioni, garantite dal potentissimo Snapdragon 8 Elite, né tantomeno sulle foto: è uno dei rari foldable con un comparto fotografico da vero flagship, inclusa una periscopica da 64MP per zoom definiti che straccia la concorrenza diretta. A chi è consigliato? A professionisti e tech-addicted che vogliono il futuro in tasca e rifiutano qualsiasi rinuncia. Contro? Il prezzo è ovviamente importante, ma giustificato da un hardware che, al momento, non ha eguali.

