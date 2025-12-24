La fotocamera di iPhone 18 potrebbe essere “Made in USA”

Secondo recenti indiscrezioni riportate dalla testata The Elec, il colosso di Cupertino sarebbe pronto a trasferire una parte cruciale della produzione dei suoi sensori fotografici sul suolo americano.

Al centro di questa manovra strategica vi è Samsung, che si prepara a fornire ad Apple sensori d’immagine avanzati per i futuri iPhone, fabbricandoli direttamente nel suo stabilimento di Austin, in Texas.

Questa mossa non solo rafforzerebbe la presenza industriale di Apple negli Stati Uniti, ma segnerebbe anche la fine dell’esclusività storica di Sony come unico fornitore di questi componenti.

iPhone 18, Apple potrebbe usare sensori prodotti negli USA

Crediti: Samsung

Fino ad oggi, la fotografia su iPhone è stata sinonimo di tecnologia giapponese. Sony ha detenuto per anni il ruolo di fornitore unico per i sensori d’immagine, componenti che vengono attualmente prodotti in Giappone e successivamente consegnati tramite la fonderia TSMC.

L’accordo siglato lo scorso agosto tra Apple e Samsung rappresenta quindi un cambiamento storico. Per la prima volta, Apple diversificherà la sua catena di approvvigionamento per questo componente critico, spostando la produzione negli Stati Uniti.

Questa decisione sembra inserirsi in un quadro più ampio di localizzazione della produzione tecnologica, riducendo la dipendenza da un singolo fornitore estero e avvicinando la fabbricazione dei componenti chiave al quartier generale dell’azienda per compiacere il governo statunitense.

Una nuova architettura tecnologica

Alla base di questa collaborazione risiede in una tecnologia di produzione estremamente avanzata che Samsung intende implementare nel sito texano.

I nuovi sensori destinati probabilmente agli iPhone 18 utilizzeranno un design innovativo a tre livelli, noto come “three-stack design“. Questa architettura complessa prevede l’impilamento verticale di più strati di sensori, una tecnica che promette prestazioni superiori.

I vantaggi di questa struttura sono molteplici e toccano ogni aspetto dell’imaging digitale. Grazie alla disposizione sovrapposta, è possibile ottenere una densità di pixel decisamente superiore, che si traduce in immagini più nitide e dettagliate.

Inoltre, questa configurazione migliora drasticamente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, un campo in cui la competizione tra smartphone è sempre più accesa.

Oltre alla qualità dell’immagine, l’architettura impilata consente velocità di lettura dei dati molto più elevate e una gamma dinamica estesa, garantendo al contempo un consumo energetico ridotto. Si tratta di un processo produttivo che, fino ad ora, non era mai stato impiegato su scala commerciale, rendendo la scommessa di Samsung e Apple ancora più ambiziosa.

L’hub texano e gli investimenti miliardari

Per rendere possibile questa transizione, Samsung ha già avviato le procedure per potenziare le sue infrastrutture esistenti ad Austin. La società ha notificato al consiglio comunale della città l’intenzione di investire la cifra imponente di 19 miliardi di dollari nel suo impianto.

I preparativi sono in pieno svolgimento: l’azienda prevede di installare le attrezzature di produzione nell’immediato futuro e ha già pubblicato annunci di lavoro per reclutare tecnici meccanici ed elettrici, ingegneri e manager che dovranno gestire la fase di allestimento.

Secondo le stime attuali, la nuova linea di produzione di sensori d’immagine dovrebbe entrare in funzione non prima del prossimo marzo.