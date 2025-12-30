iQOO 15 Ultra avrà la ventola di raffreddamento più grande di sempre

Dopo il lancio della serie iQOO 15 avvenuto in Cina lo scorso ottobre, seguito a breve distanza dal debutto su alcuni mercati internazionali, il sub-brand di vivo sembra pronto a calare il suo asso nella manica.
Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal noto leaker Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, l’azienda è nelle fasi avanzate di sviluppo del nuovo iQOO 15 Ultra.
iQOO 15 Ultra avrà un esclusivo sistema di raffreddamento attivo
Le voci di corridoio suggeriscono che iQOO 15 Ultra integrerà una ventola di raffreddamento, segnando un netto distacco dalle tradizionali soluzioni di dissipazione passiva che dominano il mercato attuale dei flagship, salvo rarissime eccezioni.
Non si tratterà, tuttavia, di una ventola qualunque: le fonti indicano che sarà la più grande mai installata all’interno di uno smartphone, progettata per offrire la migliore efficienza termica del settore.
L’obiettivo di questa implementazione è ambizioso quanto concreto. iQOO intende dimostrare che, grazie a una dissipazione del calore superiore, il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 che equipaggia il dispositivo potrà operare a livelli di performance paragonabili a quelli dei chipset di prossima generazione.
Un “Ultra” diverso dal solito
La filosofia alla base di iQOO 15 Ultra è stata in parte anticipata da Luo Feng, Vice Presidente dei prodotti iQOO. Durante un’intervista rilasciata in occasione del lancio della serie 15, il dirigente aveva confermato l’esistenza di una variante di fascia ancora più alta, attualmente in fase di rifinitura.
Feng ha descritto questo dispositivo come uno “strumento di produttività per il gaming“, destinato a una nicchia specifica di utenti che richiedono non solo potenza bruta, ma stabilità operativa sotto carichi di lavoro pesanti.
A differenza di molti modelli “Ultra” della concorrenza, che spesso concentrano le loro innovazioni quasi esclusivamente sul comparto fotografico, la proposta di iQOO punta tutto sulla costanza delle prestazioni.
Il dispositivo è descritto come il primo flagship “Ultra” del settore focalizzato puramente sulla performance. Oltre alla ventola attiva, il design futuristico del telefono integrerà anche dei tasti dorsali, trasformando di fatto lo smartphone in una console portatile ideale per le sessioni di gioco competitive.
Specifiche tecniche senza compromessi e debutto imminente
Per supportare un’esperienza visiva all’altezza della potenza di calcolo, iQOO 15 Ultra erediterà il pannello display di altissima fascia già visto sul modello standard, una componente realizzata da Samsung che si prevede verrà utilizzata anche sull’attesissimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Gli utenti si troveranno di fronte a uno schermo da 6,85 pollici con una risoluzione di 3.168 x 1.440 pixel.
Le specifiche del display sono impressionanti: un refresh rate che raggiunge i 144 Hz per una fluidità assoluta e una luminosità di picco che tocca i 6.000 nit. Sotto la scocca, come accennato, batterà il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.
L’attesa per vedere all’opera questa bestia da competizione non sarà lunga. Le indiscrezioni fissano la finestra di lancio prima del 17 febbraio, in concomitanza con il periodo del Festival di Primavera cinese.