iPhone Fold farà crescere il mercato dei pieghevoli di quasi un terzo, le stime IDC

L’attesa per l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli sta per terminare e, secondo le ultime analisi, l’impatto sarà sismico per l’intero settore.

Un nuovo report pubblicato da International Data Corporation (IDC) delinea uno scenario di forte espansione per il 2026, anno in cui il debutto del cosiddetto “iPhone Fold” fungerà da vero e proprio catalizzatore per l’adozione di massa di questa tecnologia.

Dopo anni di speculazioni e brevetti depositati, le stime indicano che il primo dispositivo pieghevole di Cupertino non solo arriverà sul mercato, ma dominerà immediatamente una quota significativa del settore, spingendo la crescita globale dei foldable verso nuove vette.

iPhone Fold spingerà l’adozione degli smartphone pieghevoli

Secondo il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC, datato dicembre 2025, il mercato dei pieghevoli è destinato a crescere del 30% su base annua nel 2026, un balzo notevole rispetto alla crescita più contenuta del 6% prevista per il periodo precedente. La ragione principale di questa accelerazione è l’ingresso di Apple nello spazio pieghevole verso la fine dell’anno.

Le proiezioni sono aggressive: IDC stima che l’iPhone Fold catturerà oltre il 22% della quota di mercato globale in termini di unità spedite nel suo primo anno. Tuttavia, il dato più impressionante riguarda il valore economico. Grazie a un prezzo di listino stimato intorno ai 2.400 dollari, Apple potrebbe accaparrarsi un incredibile 34% del valore totale del mercato dei pieghevoli.

Nabila Popal, Senior Research Director presso IDC, ha commentato senza mezzi termini:

“Il vero punto di svolta per la categoria arriverà alla fine dell’anno quando Apple entrerà nello spazio dei pieghevoli […] Questo segnerà un punto di svolta, spingendo la consapevolezza della categoria e guidando l’interesse dei consumatori“.

La concorrenza non sta a guardare

Sebbene Apple sia destinata a dominare i titoli dei giornali, il 2026 sarà un anno cruciale anche per i pionieri del settore. Samsung prevede di inaugurare l’anno con il lancio del Galaxy Z TriFold, introducendo l’innovazione a due cerniere per i consumatori globali mainstream già dal primo trimestre del 2026.

Questo dispositivo costruirà il suo successo sulle fondamenta del Galaxy Z Fold7, consolidando la posizione del gigante sudcoreano.

Parallelamente, anche Huawei continuerà la sua ascesa. I dispositivi pieghevoli del colosso cinese, basati sul sistema operativo HarmonyOS Next, dovrebbero vedere una crescita robusta, con spedizioni che potrebbero quasi raddoppiare nel corso del 2026.

Valore oltre il volume

Francisco Jeronimo, vicepresidente dei dispositivi client presso IDC, sottolinea come Apple tenda a essere il catalizzatore per l’adozione mainstream di nuove categorie. Anche se i pieghevoli rimarranno un segmento di nicchia in termini di volume puro, diventeranno un driver di valore fondamentale per i produttori.

Il contesto di mercato più ampio mostra un settore degli smartphone tradizionali che ha raggiunto un plateau, con cicli di sostituzione sempre più lunghi da parte dei consumatori. In questo scenario stagnante, i pieghevoli rappresentano l’unica vera area di crescita significativa.

Le previsioni a lungo termine di IDC sono chiare:

Il mercato dei pieghevoli crescerà con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 17% fino al 2029

Al contrario, il segmento degli smartphone tradizionali crescerà di meno dell’1%

Entro il 2029, i pieghevoli rappresenteranno oltre il 10% del valore totale del mercato smartphone

Con prezzi medi di vendita tre volte superiori a quelli di uno smartphone standard, la battaglia per il predominio nel settore dei pieghevoli non sarà solo una questione di ingegneria, ma una strategia essenziale per la sopravvivenza economica e la crescita dei margini nel prossimo decennio.