iPhone Fold farà a meno del Face ID: il Touch ID è pronto a tornare?

L’attesa per l’ingresso di Apple nel segmento degli smartphone pieghevoli è uno degli eventi più chiacchierati e attesi del settore. Mentre i rivali come Samsung e Xiaomi hanno già lanciato diverse generazioni di dispositivi flessibili, l’azienda di Cupertino sta deliberatamente prendendo tempo. L’obiettivo, secondo tutti i rumor, non è essere i primi, ma essere i migliori.

Nel frattempo le indiscrezioni su iPhone Fold continuano senza sosta, ad un ritmo abbastanza regolare. Le ultime novità riguardano l’assenza del Face ID: la tecnologia di punta di Apple potrebbe cedere il posto al ritorno del classico Touch ID.

iPhone Fold senza Face ID: le ultime indiscrezioni sul primo pieghevole di Apple

Crediti: Ming-Chi Kuo

Gli ultimi leak arrivano dall’insider cinese Digital Chat Station, personaggio che ormai conosciamo bene. iPhone Fold potrebbe rinunciare al Face ID per un motivo molto semplice: Apple avrebbe in mente un pieghevole più sottile possibile e di conseguenza avrebbe già scartato varie ipotesi.

L’ormai iconico Face ID sarebbe escluso e lo stesso varrebbe anche per il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni – posizionato sotto il display. Si tratta di una tecnologia ormai sdoganata ed utilizzata da molteplici flagship e perfino dispositivi di fascia alta.

Tuttavia, per mantenere il profilo sottile Cupertino dovrebbe utilizzare un pulsante Touch ID posizionato di lato.

Che cosa sappiamo finora: tutti i leak su iPhone Fold

Il cuore tecnologico dell’iPhone Fold sarà, come da tradizione Apple, di altissimo livello. Il display principale interno dovrebbe misurare 7,58″ di diagonale (2.713 x 1.920 pixel), sfruttando la tecnologia LTPO ProMotion OLED con un refresh rate adattivo a 120 Hz. Stando alle parole di Digital Chat Station, il prototipo avrebbe una fotocamera sotto al display, quindi senza notch o foro.

Il pannello esterno di questo prototipo sarebbe abbastanza piccolo, da 5,25″ (2.088 x 1.422 pixel), con un punch hole per la selfie camera. Stando all’analista Ming-Chi Kuo il primo foldable di Apple potrebbe avere uno spessore di 9,5 mm quando piegato e 4,8 mm quando aperto, con una scocca in titanio.

Per il comparto fotografico si vocifera di una dual camera da 48 MP. Sotto la scocca, ci sarebbe un processore Apple A20 Pro ottimizzato specificamente per la gestione di display di ampie dimensioni e il multitasking intensivo. Si tratterebbe del primo SoC a 2 nm di Cupertino.

Il design sarà l’elemento chiave ma per ora non ci sono dettagli precisi oltre al form factor a libro (in stile Galaxy Z Fold 7, per intenderci). Apple ha depositato numerosi brevetti relativi a un meccanismo di cerniera avanzato. La soluzione più probabile è la cerniera a “goccia”, che accoglie il display in una forma curva quando è chiuso, eliminando la tensione sul pannello.

Questo non solo ridurrebbe drasticamente la visibilità della piega, ma permetterebbe anche una chiusura completa, senza gap, risolvendo i problemi di infiltrazione di polvere.

Le ultime indiscrezioni indicano che il progetto iPhone Fold è in fase avanzata, ma gli analisti concordano su un lancio non prima della fine del 2026. Questo ritardo strategico permetterebbe ad Apple di risolvere definitivamente i problemi di durabilità e la visibilità della piega che affliggono i modelli attuali.

Per quanto riguarda il prezzo, vista la complessità ingegneristica e il posizionamento premium di Apple, iPhone Fold è atteso nella fascia ultra-premium. Le stime attuali lo collocano intorno ai 2.399$.

L’arrivo del primo pieghevole Apple sarà la vera legittimazione di questa categoria. Quando Apple entra in un mercato ne alza gli standard e lo stesso dovrebbe avvenire con il settore dei foldable. Secondo un report di IDC, il lancio di iPhone Fold fungerà da catalizzatore per l’adozione di massa di questa tecnologia – con una forte espansione per il 2026.