iPhone Fold avrà una caratteristica in comune con iPhone Air, non tutti saranno contenti

L’attesissimo ingresso di Apple nel mercato dei dispositivi pieghevoli potrebbe comportare un sacrificio hardware significativo, riproponendo una scelta progettuale già vista sul discusso iPhone Air: l’addio definitivo alla SIM fisica.

iPhone Fold sarà solo eSIM

Crediti: 9to5mac

Mentre l’industria degli smartphone continua a spingere verso form factor sempre più innovativi, l’attenzione degli analisti è tutta rivolta a Cupertino. Il primo iPhone pieghevole di Apple, provvisoriamente ribattezzato “iPhone Fold”, non è atteso sul mercato prima della fine del prossimo anno o addirittura dell’inizio del 2027.

Tuttavia, nuove indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento asiatica suggeriscono che il dispositivo potrebbe condividere una caratteristica controversa con l’iPhone Air, ovvero la rimozione totale dello slot per la scheda SIM fisica.

Un design super sottile richiede sacrifici

La notizia arriva da Instant Digital, un noto leaker attivo sulla piattaforma cinese Weibo, che ha confermato i timori già espressi in precedenza da Mark Gurman di Bloomberg e dall’analista Ming-Chi Kuo. Secondo la fonte, è “altamente probabile” che il pieghevole arrivi sul mercato privo del carrellino per la SIM, supportando esclusivamente la connettività eSIM.

La motivazione dietro questa scelta radicale è puramente ingegneristica. L’iPhone Fold è descritto come un dispositivo dal design “a libro”, con un display esterno da 5,5 pollici e uno schermo interno da circa 7,8 pollici che, una volta aperto, ricorda un iPad mini.

Gurman ha descritto il dispositivo come un vero “traguardo di design”, paragonandolo a “due iPhone Air in titanio affiancati”. Per raggiungere un profilo così sottile, il volume interno diventa una risorsa preziosissima e lo spazio occupato dal meccanismo della SIM fisica è un lusso che gli ingegneri Apple sembrano non potersi più permettere.

Il precedente dell’iPhone Air e il nodo del mercato cinese

Questa mossa rievoca immediatamente il percorso dell’iPhone Air. Anche quel modello ha adottato un design eSIM-only per simili ragioni di gestione dello spazio interno. Tuttavia, il parallelo con l’Air solleva più di qualche preoccupazione riguardo all’accoglienza del mercato.

A livello globale, le vendite di iPhone Air sono state, per usare un eufemismo, al di sotto delle aspettative. Molti consumatori hanno mostrato di non apprezzare i compromessi necessari per ottenere un dispositivo ultra-sottile, come una durata della batteria ridotta e la presenza di una singola fotocamera posteriore.

La questione della eSIM è particolarmente delicata in mercati chiave come la Cina. Instant Digital sottolinea come gli utenti cinesi preferiscano ancora nettamente l’attivazione tramite scheda fisica e gli slot dual-SIM.

La cultura locale, caratterizzata da un mercato dell’usato frenetico e dalla frequente prova di nuovi dispositivi, rende il trasferimento rapido della SIM un requisito fondamentale. Un iPhone pieghevole solo eSIM dipenderebbe interamente dall’efficienza degli operatori (China Mobile, China Telecom e China Unicom) nel provisioning della rete.

Attualmente, sebbene l’iPhone Air supporti due eSIM attive, l’attivazione in Cina richiede spesso ancora una visita fisica in negozio, aggiungendo un livello di attrito che potrebbe scoraggiare l’acquisto.

Scommettere sulla tecnologia per superare i limiti

Apple è perfettamente consapevole di questi ostacoli. La scommessa di Tim Cook e del suo team è che le innovazioni tecnologiche dell’iPhone Fold siano sufficienti a far passare in secondo piano l’assenza della SIM fisica.

Le indiscrezioni parlano di un dispositivo che introdurrà diverse tecnologie all’avanguardia, tra cui una fotocamera da 24 megapixel nascosta sotto il display e, soprattutto, un pannello interno privo della fastidiosa “piega” centrale che affligge molti concorrenti attuali.

Resta da vedere se queste caratteristiche premium basteranno a convincere un pubblico che, come dimostrato dall’accoglienza tiepida riservata all’iPhone Air, guarda sempre più alla praticità d’uso e all’autonomia, oltre che all’estetica.

Se Apple intende dominare il segmento dei pieghevoli, dovrà dimostrare che la rimozione della SIM è un passo verso il futuro e non un semplice compromesso dettato dalla forma.