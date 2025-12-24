iPhone Fold sarà il primo con un display senza pieghe?

Le ultime novità su iPhone Fold arrivano da Jon Prosser, insider spesso rivelatosi affidabile e portato in tribunale proprio da Apple. In un approfondimento video il leaker mostra dei Concept Render convincenti, che anticipano il presunto design del dispositivo. Il tutto condito con una sfilza di precisazioni sulle specifiche.

iPhone Fold: i nuovi Concept Render mostrano un display pulito e senza pieghe, parola di Jon Prosser

Crediti: fpt., @asherdipps‬

Il lancio di iPhone Fold è previsto per il 2026, insieme alla linea iPhone 18, e lancerà il guanto di sfida ai top di gamma Samsung e ai rivali cinesi. I Concept Render presenti nel video di Jon Prosser sono basati su degli schemi trapelati di recente e mostrano un formato diverso rispetto ai modelli a cui siamo abituati, seppur con uno stile a libro.

Il pieghevole di Apple avrebbe un design squadrato e meno “slanciato” rispetto a quello di Galaxy Z Fold 7. Il form factor è simile a quello di OPPO Find N, iconico foldable della casa cinese che ha scelto uno stile atipico per favorire la maneggevolezza del terminale.

La caratteristica più innovativa sarebbe l’assenza di una piega visibile al centro del display, un problema comune in altri pieghevoli che Apple avrebbe risolto utilizzando una piastra metallica per disperdere la pressione della piegatura e metallo liquido nella cerniera per aumentarne la resistenza.

Da chiuso, il telefono apparirebbe come un iPhone standard con un display da 5,5″ e uno spessore di circa 9 mm. Una volta aperto, rivelerebbe uno schermo simile a quello di un iPad da 7,8″, con uno spessore estremamente ridotto di soli 4,5 mm.

Il dispositivo sarebbe dotato di un totale di quattro fotocamere: una situata all’esterno, due rivolte posteriormente e una interna. Contrariamente ai modelli attuali, l’iPhone Fold non utilizzerebbe il Face ID. Al suo posto, tornerebbe il Touch ID, integrato nel pulsante di accensione riposizionato sulla parte superiore del telefono.

Disponibile nei colori bianco e nero, iPhone Fold si posizionerebbe come il modello “Ultra” della gamma, con un prezzo premium stimato tra i 2.000 e i 2.500$.

Scheda tecnica presunta