iPhone 17 Pro, ancora non risolto il fastidioso problema che appare in ricarica

Come spesso accade con i dispositivi elettronici di prima produzione, l’arrivo dei nuovi modelli porta con sé non solo innovazioni hardware e software, ma anche alcuni inevitabili “problemi di gioventù”.

Nel caso specifico dei nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, l’attenzione degli utenti si sta concentrando su una problematica tanto specifica quanto fastidiosa, legata al momento della ricarica del dispositivo e che sembra persistere nonostante le segnalazioni.

iPhone 17 Pro: un sibilo inaspettato dagli altoparlanti

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da diversi possessori dei nuovi modelli Pro, l’esperienza d’uso viene compromessa da un fenomeno audio anomalo.

Numerosi utenti hanno iniziato a segnalare la presenza di un rumore statico, descritto spesso come un sibilo o un fruscio, proveniente dagli altoparlanti del telefono.

Le testimonianze, apparse su diverse piattaforme online tra cui Reddit e la Apple Support Community, dipingono un quadro piuttosto coerente: il disturbo si manifesta principalmente quando il dispositivo è collegato all’alimentazione.

La natura del suono è stata paragonata da molti al rumore bianco tipico delle vecchie radio fuori sintonia. Sebbene la maggior parte delle segnalazioni colleghi il fenomeno alla ricarica, le sfumature del problema variano da utente a utente.

Alcuni affermano di percepire il disturbo solo riproducendo audio a basso volume mentre il telefono è in carica, mentre altri sostengono che il sibilo sia udibile anche in totale silenzio, senza alcuna riproduzione multimediale attiva.

Ancora più preoccupanti sono i casi, seppur più rari, in cui il rumore si presenta anche quando l’iPhone non è collegato al caricabatterie, in particolare quando la percentuale della batteria supera il 75%.

Un difetto che persiste dal lancio

Ciò che rende la situazione particolarmente frustrante per gli acquirenti è la longevità del problema. Le prime segnalazioni risalgono infatti a settembre, pochi giorni dopo il debutto ufficiale della serie iPhone 17 sul mercato globale.

A distanza di tempo, sembra che una soluzione definitiva non sia stata ancora implementata su larga scala. La natura persistente del difetto è confermata dal fatto che alcuni utenti, dopo aver contattato l’assistenza e ottenuto la sostituzione del proprio dispositivo con una nuova unità, hanno riscontrato esattamente lo stesso difetto anche sul telefono sostitutivo.

Questo dettaglio suggerisce che non si tratti di un problema limitato a un lotto difettoso isolato, ma di una questione più ampia che potrebbe risiedere nel design hardware o, altrettanto probabilmente, nella gestione software dell’audio e dell’alimentazione.

Anche i tentativi di risolvere il problema cambiando accessori si sono rivelati vani. Il tipo di caricabatterie utilizzato non sembra influenzare la presenza del difetto: il rumore statico viene udito anche utilizzando cavi e alimentatori ufficiali Apple.

Un dettaglio interessante emerso dalle prove degli utenti riguarda la ricarica wireless: sebbene l’utilizzo di un caricatore MagSafe non elimini il problema, sembra quantomeno attenuare il volume del sibilo, rendendolo meno invasivo ma comunque presente.

In attesa di iOS 26.3

Nonostante il fastidio, c’è una luce in fondo al tunnel. Apple sembra essere pienamente a conoscenza della situazione e starebbe lavorando attivamente a una risoluzione.

Secondo quanto riportato da un utente su Reddit che ha mantenuto contatti diretti con il supporto tecnico dell’azienda, il problema è stato sottoposto agli ingegneri di Cupertino. La speranza è che si tratti di un bug risolvibile via software.

Le indiscrezioni puntano verso il prossimo aggiornamento del sistema operativo, iOS 26.3, il cui rilascio è previsto entro poche settimane. Se tutto andrà come previsto, questo update potrebbe finalmente silenziare gli altoparlanti dei nuovi flagship durante la ricarica.