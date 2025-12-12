iPhone 17 Pro come Xiaomi 17 Pro grazie a questa cover con secondo display

Una nuova proposta per iPhone 17 Pro del brand Dockcase, denominata Selfix, promette di dotare il flagship di Apple di un display secondario posteriore, avvicinandolo funzionalmente a concetti già esplorati dal mondo Android (come i top di gamma Xiaomi), per massimizzare le potenzialità del comparto fotografico.

Un’idea di Xiaomi rende migliore iPhone 17 Pro

L’aggiunta portata dalla custodia Selfix è l’integrazione di un display AMOLED circolare da 1,6 pollici. Con una risoluzione di 480 x 480 pixel, questo piccolo schermo è uno strumento funzionale progettato per risolvere uno dei limiti storici della fotografia mobile: la disparità di qualità tra le fotocamere posteriori e quella anteriore.

Nonostante i miglioramenti della fotocamera frontale dell’iPhone 17 Pro, i sensori posteriori da 48MP rimangono superiori per dinamica, dettaglio e capacità in condizioni di scarsa luce. La cover Selfix permette agli utenti di utilizzare il modulo fotografico principale per scattare selfie e registrare vlog, offrendo un’anteprima dell’inquadratura in tempo reale sul retro del telefono.

Questo apre nuove possibilità creative, come la registrazione video alla massima qualità possibile vedendosi nello schermo, l’utilizzo della lente ultrawide posteriore per selfie di gruppo, impossibili da replicare con la stessa ampiezza focale tramite la fotocamera anteriore, e la possibilità di comporre l’immagine perfettamente prima di premere l’otturatore.

Non solo un altro display

Dockcase non si è limitata ad aggiungere uno schermo; ha trasformato la Selfix in un vero e proprio hub di espansione per l’iPhone 17 Pro. Un aspetto critico per i professionisti è sempre stato lo spazio di archiviazione, spesso costoso nell’ecosistema Apple. La cover integra uno slot per schede microSD con supporto fino a 2TB.

Secondo l’azienda, questa memoria esterna può essere utilizzata per salvare foto e video direttamente nella libreria dell’iPhone, una funzionalità cruciale per chi gira video in formati pesanti (come il ProRes) e necessita di scaricare rapidamente i dati senza dipendere dal cloud o da dongle esterni ingombranti.

Inoltre, la custodia è dotata di una porta USB-C PD 3.0 che supporta un input fino a 100W. Questo garantisce che la presenza della cover non rallenti la velocità di ricarica del dispositivo. È presente anche un pulsante di accensione dedicato per gestire il display secondario, preservando la batteria quando non necessario.

Uno dei punti di forza dichiarati da Dockcase è l’assenza di barriere software. L’azienda afferma che la cover offre un’esperienza “zero-lag” e, soprattutto, non richiede l’installazione di app di terze parti per funzionare. Questo approccio “plug-and-play” è fondamentale per mantenere la fluidità tipica di iOS e garantire la privacy dell’utente.

Disponibilità

Sebbene i dettagli precisi su prezzi e data di lancio non siano ancora stati ufficializzati, il prodotto è atteso a breve sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Al momento del lancio, la Selfix sarà disponibile in tre varianti di colore:

Blush Pink (Rosa)

Oat White (Bianco Avena)

Midnight Black (Nero Mezzanotte)

La cover Selfix di Dockcase sembra quindi candidarsi come l’accessorio definitivo per i possessori di iPhone 17 Pro che guardano con interesse alla versatilità dei dual-screen, senza voler abbandonare l’ecosistema Apple. Resta da vedere come il mercato accoglierà questa fusione tra protezione e funzionalità avanzata.