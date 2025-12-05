Internet Down oggi: problemi per siti e servizi a causa di Cloudflare | 5 Dicembre

A poche settimane dal disservizio globale che ha interessato Cloudflare – lo scorso 18 novembre – siamo nuovamente alle prese con gravi problemi per i siti che utilizzano la piattaforma, oggi 5 dicembre. Ci sono tantissime segnalazioni di siti e servizi offline e lo stesso Downdetector, la piattaforma per eccellenza per individuare queste problematiche, risulta down. Ecco che cosa sta succedendo e per quale motivo la caduta di Cloudflare interezza così tante realtà internazionali.

Cloudflare down oggi, siti e servizi offline a causa di un problema: ecco che cosa sta succedendo | 5 Dicembre

Per i meno esperti, Cloudflare è un servizio dedicati a siti web ed applicazioni online che si occupa di sicurezza, prestazioni ed affidabilità. Si tratta di una delle piattaforme più importanti a livello globale e di conseguenza anche il più piccolo problema di instabilità può creare grossi disservizi.

Nel caso di oggi, 5 dicembre, numerosi siti risultano down e il motivo è da ricercarsi proprio in Cloudflare. Attualmente le realtà colpite sono molteplici con un effetto a singhiozzo.

Nel momento in cui scriviamo Cloudflare segnala un problema con le API, ma non ci sono altri dettagli. Nella pagina ufficiale si parla di una manutenzione programmata in un data center, ma vista l’entità dei disservizi è non è da escludere che qualcosa sia andato storto – ma per ora è solo un’ipotesi, non c’è nulla di ufficiale.

Secondo la piattaforma ci sono problemi del servizio Cloudflare e il team sta indagando sul motivo.

[in aggiornamento]