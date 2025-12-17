I Reel di Instagram sbarcano in salotto, arriva l’app per le TV

L’egemonia dei video brevi conquista il grande schermo: Meta lancia la sfida a YouTube e TikTok portando l’esperienza dei Reel di Instagram dalle dimensioni tascabili degli smartphone alle TV.

Ora puoi guardare i Reel di Instagram sulla tua TV

Il modo in cui fruiamo dei contenuti digitali sta subendo una trasformazione radicale. Se fino a ieri i video in formato breve, come gli Instagram Reel, i TikTok e gli YouTube Shorts, erano relegati alla rapida fruizione “on-the-go” sugli schermi degli smartphone.

Oggi Meta sta abbattendo questa barriera. Il colosso dei social media ha ufficialmente lanciato la sua prima applicazione dedicata per i televisori, che segue a stretto giro quella dedicata agli iPad.

Sebbene il lancio iniziale abbia interessato i dispositivi Amazon Fire TV, l’azienda ha chiarito che questo è solo l’inizio: l’obiettivo è espandere la disponibilità alla maggior parte delle piattaforme Smart TV, trasformando di fatto il salotto di casa in un’estensione del proprio feed social.

Un’esperienza condivisa

La novità più rilevante di questa applicazione risiede nella sua natura condivisa. A differenza dell’esperienza solitaria tipica dello smartphone o del tablet, l’app per TV è progettata per la visione condivisa.

Per facilitare l’uso in famiglia, Instagram ha introdotto la possibilità di aggiungere fino a cinque account diversi. Questo significa che ogni membro del nucleo familiare può accedere al proprio profilo, visualizzando Reel curati in base ai propri “seguiti” e alle proprie preferenze algoritmiche. Non solo: è prevista la possibilità di creare un account specifico per la TV, una sorta di profilo “neutro” o familiare.

Una volta effettuato l’accesso, l’interfaccia utente si discosta dal classico feed verticale infinito per organizzarsi in “Canali” tematici.

Questi raggruppano i video in base agli interessi, spaziando dalla musica allo sport, dai viaggi alle cosiddette “perle nascoste”, rendendo la navigazione simile a quella di una tradizionale guida TV ma con contenuti generati dagli utenti.

Funzionalità avanzate e integrazione mobile

L’applicazione non si limita a visualizzare passivamente i contenuti. Include una scheda Cerca che permette di trovare rapidamente i creatori o i profili seguiti e di visualizzare i loro Reel sul grande schermo.

Guardando al futuro prossimo, Meta ha già in cantiere aggiornamenti significativi per l’ecosistema TV. Tra le funzionalità più attese c’è l’integrazione profonda con lo smartphone, che potrà essere utilizzato come telecomando per navigare tra i canali e i contenuti, creando un ponte fluido tra il dispositivo mobile e il televisore.

Considerando che il televisore si trova spesso in aree comuni della casa, come il soggiorno, Meta ha adottato un approccio prudente riguardo alla moderazione dei contenuti. L’esperienza su TV è stata progettata seguendo il sistema di classificazione PG-13 (adatto a un pubblico dai 13 anni in su).

I contenuti visibili sull’app TV sono filtrati più rigorosamente rispetto alla versione mobile. Per la tutela degli adolescenti, i video e i commenti ritenuti inadatti ai minori di 18 anni vengono limitati o oscurati, garantendo un ambiente di visione più sicuro per le famiglie.

La guerra per l’attenzione in salotto

Questa mossa non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza di mercato. Meta ha chiaramente nel mirino YouTube, che da anni domina il tempo di visione sulle Smart TV, e TikTok, che ha già rilasciato la propria applicazione per televisori.

L’azienda di Zuckerberg ha compreso che per massimizzare l’engagement non può più limitarsi al piccolo schermo. La strategia è evidente anche nel recente redesign dell’app mobile, che ora si apre direttamente sulla scheda dei Reel anziché su quella dei “Seguiti”.

Portare i Reel sulle TV e sulle altre piattaforme principali è l’ultimo tassello di un piano volto a catturare l’attenzione degli utenti ovunque si trovino, trasformando i video brevi da passatempo individuale a intrattenimento domestico collettivo.