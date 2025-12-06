Il tuo Pixel è ora un compagno perfetto per la Nintendo Switch 2

Una nuova scoperta rivela che gli smartphone Google Pixel possono finalmente fungere da webcam plug-and-play per la console ibrida di Nintendo, eliminando la necessità di costosi adattatori e cavi extra.

Switch 2, usa il tuo Pixel come webcam

Secondo recenti test e report emersi sul web, in particolare da Android Authority, gli smartphone Google Pixel sono ora pienamente compatibili come webcam per la Nintendo Switch 2, risolvendo una delle lacune hardware più discusse della nuova console al momento del lancio.

Quando la Nintendo Switch 2 ha fatto il suo debutto sul mercato, la compatibilità con le webcam di terze parti era, nel migliore dei casi, come altalenante.

Sebbene una webcam non sia un accessorio obbligatorio per il funzionamento base della console, la sua assenza integrata rappresenta un limite per chi desidera sfruttare appieno le funzionalità social del dispositivo.

In particolare, la funzione “GameChat” della Switch 2 è progettata per trasmettere in livestream i volti dei giocatori durante le partite multiplayer, aggiungendo un livello di immersione e interazione sociale fondamentale nel gaming moderno.

Nonostante Nintendo avesse inizialmente affermato che la console avrebbe funzionato con la “maggior parte” delle webcam USB, la realtà dei fatti si è rivelata ben diversa per i possessori di smartphone Google.

I test condotti al lancio avevano confermato che i Pixel non venivano riconosciuti come webcam, nemmeno attivando la modalità specifica introdotta da Google con Android 14. Per ovviare al problema, la community aveva dovuto ricorrere a soluzioni macchinose.

L’utilizzo di smartphone Android o iPhone come webcam era possibile solo attraverso una catena di hardware aggiuntivo, che comprendeva adattatori da USB-C a HDMI e cavi di acquisizione HDMI. Una soluzione tutt’altro che ideale per una console che fa della portabilità il suo punto di forza.

La svolta, Plug-and-Play senza compromessi

La situazione è cambiata drasticamente. Nuovi test hanno confermato che l’hardware extra non è più necessario. Collegando un Google Pixel, nello specifico è stato provato un Pixel 9 Pro aggiornato alla release di Android 16 di dicembre, direttamente alla porta USB-C superiore della Switch 2 tramite un singolo cavo, la magia avviene istantaneamente.

La procedura è diventata disarmante nella sua semplicità: una volta connesso il dispositivo, l’utente deve semplicemente modificare le preferenze USB dello smartphone selezionando la modalità “Webcam”. Immediatamente, la console riconosce il telefono come periferica video, abilitando la funzione GameChat.