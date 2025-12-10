Il lettore di impronte di Galaxy Z TriFold è unico

La tecnologia biometrica e i pannelli touch del nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z TriFold sono stati realizzati da Goodix, segnando un nuovo standard industriale per miniaturizzazione ed efficienza.

Galaxy Z TriFold, il lettore di impronte è il più sottile sul mercato

Crediti: Goodix

Recenti informazioni apparse in rete hanno svelato che l’innovazione non si ferma ai componenti visibili. Il Galaxy Z TriFold nasconde soluzioni all’avanguardia per quanto riguarda la gestione del touchscreen e la sicurezza biometrica, frutto di una partnership strategica con Goodix.

L’azienda ha annunciato ufficialmente di aver progettato i pannelli touchscreen più avanzati e un lettore di impronte digitali capacitivo laterale specificamente per il Galaxy Z TriFold.

Un touchscreen personalizzato

Il pannello touchscreen del Galaxy Z TriFold non è un componente standard. La sfida ingegneristica posta da un dispositivo che si piega due volte è immensa, specialmente quando si tratta di garantire una risposta al touch fluida su una superficie così vasta e complessa.

Per rispondere a questa esigenza, i controller principale e secondario del touchscreen utilizzato nel telefono sono soluzioni personalizzate, definite come “leader del settore” per le sue specifiche tecniche.

Per gestire l’enorme schermo da 10 pollici Goodix ha implementato una propria architettura di campionamento hardware personalizzata abbinata a sofisticati algoritmi di soppressione del rumore.

Il risultato è un rapporto segnale-rumore (SNR) estremamente elevato. In termini pratici, questo assicura che il tocco dell’utente venga registrato con precisione millimetrica e senza interferenze, indipendentemente dalle condizioni elettriche o ambientali, garantendo un’operatività affidabile su tutta la superficie.

Il lettore di impronte più sottile al mondo

Il vero fiore all’occhiello di questa collaborazione, tuttavia, risiede nel sensore biometrico. Per mantenere il design del Galaxy Z TriFold elegante e maneggevole, Samsung ha ridotto lo spessore del telaio a soli 4mm. Questo ha creato un problema fisico: dove posizionare il lettore di impronte?

La risposta è arrivata da Goodix, che ha fornito un lettore di impronte digitali capacitivo laterale largo appena 1,65 mm. Questa dimensione lo rende, ad oggi, il lettore di impronte digitali più stretto dell’intero settore mobile.

La sua larghezza ridotta è stata fondamentale per l’integrazione nel sottilissimo telaio del dispositivo, permettendo a Samsung di non sacrificare la sicurezza biometrica o l’estetica del design.