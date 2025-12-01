Huawei annuncia il suo compagno di giochi AI, ed è carinissimo

Ora che l’intelligenza artificiale è stata sdoganata si è creato anche un nuovo settore, anche se per ora è ancora ristretto. I vari produttori cinesi si stanno dedicati a soluzioni per l’infanzia, con giocattoli AI in grado di intrattenere i più piccoli in modo educativo.

Il nuovo Huawei Smart Hanhan è un degno esponente di questa categoria: il carinissimo compagno AI del colosso cinese è pensato per piacere ai bambini e per intenerire i più grandi con i suoi occhioni ed un pelo folto e morbido.

Huawei Smart Hanhan è il compagno AI per i più piccoli: caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

Presentato insieme alla serie Mate 80 e al nuovo pieghevole di punta Mate X7, questo particolare dispositivo arriva con un design compatto e in formato peluche. Niente robot per Huawei, ma una palla di pelo che misura 80 x 68 x 82 mm e pesa appena 140 grammi.

Ricordiamo che negli anni passati il brand ha lanciato altri dispositivi AI educativi, come Xiaoyi Wizard: chiaramente il livello dell’intelligenza artificiale di oggi è ben diverso rispetto al 2021.

Tornando al nuovo modello, stavolta abbiamo un morbido peluche con elementi in silicone ed due occhi grande ed espressivi. Smart Hanhan è dotato del già citato Xiaoyi, l’assistente vocale e l’agente AI sviluppato da Huawei: questo supporta conversazioni con linguaggio naturare ed è consapevole delle emozioni. È in grado di rilevare cambiamenti di tono, segnali emotivi e contesto, in modo da generare risposte personali.

Crediti: Huawei

Il dispositivo reagisce alla voce, al tocco e al movimento ed ogni tipo di interazione innesca una reazione differente. Ad esempio accarezzando la testa cambia espressione facciale e “trema” per l’emozione. L’autonomia è affidata ad una batteria da 1.800 mAh, per un’interazione continua dalle 6 alle 8 ore circa.

Smart Hanhan è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 48€ al cambio attuale, ossia 399 yuan. Come al solito si tratta di una novità esclusiva per il mercato asiatico e certamente non arriverà alle nostre latitudini. Questo tipo di mercato deve ancora prendere piede da noi mentre in patria sono già molteplici i brand che hanno lanciato dispositivi educativi basati sull’intelligenza artificiale.

Crediti: Huawei

Il nuovo compagno AI di Huawei si presenta come un dispositivo molto carino ed interessante, sia per i bambini che per i genitori. Tuttavia speriamo di non ritrovarci alle prese di un dispositivo come il temibile dell’orsetto AI di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, ribattezzato “affettuosamente” ChuckyGPT in onore di una certa bambola dei film.