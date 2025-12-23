La serie Huawei Nova 15 è ufficiale con un design all’insegna dello stile

I nuovi smartphone della serie Nova sono ufficiali e ancora una volta abbiamo a che fare con tre modelli elegantissimi e pieni di personalità. Huawei Nova 15, 15 Pro e 15 Ultra rappresentano la fascia medio-alta del colosso tech cinese: ecco tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità – per ora solo in patria.

Huawei Nova 15, 15 Pro e 15 Ultra ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Huawei

La serie Nova 14 è stata lanciata a maggio di quest’anno: i nuovi dispositivi arrivano a distanza di sette mesi ma compiono un notevole balzo in avanti in termini di stile.

Nova 15 standard resta legato alla precedente generazione, con un look che lo mette in continuità con gli scorsi modelli: c’è una doppia fotocamera inserita in un modulo circolare, il tutto in uno spazio a capsula. Il display è Flat, i bordi dritti e la selfie camera è inserita in un punch hole centrale.

Si cambia genere con Huawei Nova 15 Pro: stavolta troviamo un trittico di sensori ed il flash LED posizionati in due spazi circolari separati, mentre tutto è racchiuso da uno modulo rettangolare. La parte frontale è piatta e guadagna una dual selfie camera da 50 MP con un sensore multispettrale.

Huawei Nova 15 Ultra segue questa estetica, ma con dettagli più rifiniti ed un aspetto generale di alto livello. Il display dei due modelli superiori è un’unità OLED LTPO da 6,84″ di diagonale, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e fino a 4.000 nit di luminosità.

Guardano alle fotocamere, chiaramente, la variante Ultra rappresenta il fiore all’occhiello: c’è un trittico di sensori RYYB da 50 MP con il principale dotato di apertura variabile f/1.4-4.0 e OIS, un ultra-wide e un teleobiettivo periscopico.

Huawei Nova 15 – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Dimensioni e peso: 161,87 x 75,5 x 7,2 mm, circa 196 grammi

Colorazioni: Green, Purple, White, Black

Certificazione: IP65

Display: Flat OLED da 6,7″ FHD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10, PWM Dimming a 2.160 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e protezione in vetro alluminosilicato

Sicurezza: sblocco del volto + lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: /

SoC: HiSilicon Kirin 8020 CPU: Octa-core (1 x 2,28 GHz + 3 x 2,05 GHz + 4 x 1,3 GHz) GPU: Maleoon 920

RAM: 12 GB LPDDR5

Storage: 256 GB / 512 GB non espandibile

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 100W cablata

Fotocamera: Doppia 50 + 12 MP: Principale 50 MP ad alta definizione (f/1.9) Teleobiettivo 12 MP RYYB (f/2.4) con OIS e zoom ottico 3X Sensore multispettrale “Red Maple” da 1.5 MP (f/2.4)

Selfie camera: 50 MP (f/2.4)

Connettività e altro: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, connettività satellitare

Sistema operativo: HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Dimensioni e peso: 163 x 78 x 6,9 mm, circa 202 grammi

Colorazioni: Green, Purple, White, Black

Certificazione: IP65

Display: Flat OLED LTPO da 6,78″ 1.5K (2.856 x 1.320 pixel) con refresh rate adattivo 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming a 2.160 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e protezione Kunlun Glass

Sicurezza: sblocco del volto + lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: /

SoC: HiSilicon Kirin 9010S CPU: Octa-core (1 x 2,30 GHz + 3 x 2,18 GHz + 4 x 1,55 GHz) GPU: Maleoon 910

RAM: 12 GB LPDDR5

Storage: 256 GB / 512 GB non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W cablata

Fotocamera: Tripla 50 + 12 + 13 MP: Principale 50 MP RYYB (f/1.8) con OIS Teleobiettivo 12 MP (f/2.4) con OIS Ultra-grandangolare 13 MP RYYB (f/2.2) con funzione macro Sensore multispettrale “Red Maple” da 1.5 MP (f/2.4)

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore multispettrale “Red Maple” da 1.5 MP (f/2.4)

Connettività e altro: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, connettività satellitare

Sistema operativo: HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Ultra – Scheda tecnica

Crediti: Huawei

Dimensioni e peso: 163 x 78 x 6,8 mm, circa 209 grammi

Colorazioni: Green, Purple, White, Black

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED LTPO da 6,84″ 1.5K (2.856 x 1.320 pixel) con refresh rate adattivo 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming a 2.160 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e protezione Kunlun Glass (versione Basalt Tempered per il taglio da 1 TB)

Sicurezza: Sblocco del volto + lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: /

SoC: HiSilicon Kirin 9010S CPU: Octa-core (1 x 2,30 GHz + 3 x 2,18 GHz + 4 x 1,55 GHz) GPU: Maleoon 910

RAM: 12 GB LPDDR5

Storage: 256 GB / 512 GB / 1 TB non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W cablata, wireless 50W, inversa wireless 7.5W

Fotocamera: Tripla 50 + 50 + 50 MP: Principale 50 MP RYYB con apertura variabile (f/1.4-4.0) e OIS Ultra-grandangolare 50 MP RYYB (f/2.2) con funzione macro Teleobiettivo periscopico 50 MP RYYB con zoom ottico 3.7X e OIS Sensore multispettrale “Red Maple” da 1.5 MP (f/2.4)

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore multispettrale “Red Maple” da 1.5 MP (f/2.4)

Connettività e altro: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, connettività satellitare

Sistema operativo: HarmonyOS 6.0

Tutti i prezzi della serie Nova 15

Di seguito trovate prezzi e configurazioni della nuova serie di Huawei: al momento la gamma 13 è stata lanciata anche in Italia mentre la famiglia successiva è inedita alle nostre latitudini. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il destino dei Nova 15 e se arriveranno anche nei mercati Global.