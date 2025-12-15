Altro che posticipo: la serie Huawei Nova 15 arriva a dicembre, e cambia design

Le voci di un ritardo nel lancio della serie Huawei Nova 15 alla fine si sono rivelate fasulle. Altro che posticipo, la gamma Nova è tornata ed è più in forma che mai: il lancio è fissato per il mese di dicembre e ancora una volta è previsto un trittico di smartphone. Ecco quando saranno presentati in Cina e cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche, insieme al nuovo design.

Huawei Nova 15, 15 Pro e 15 Ultra: immagini ufficiali, data di presentazione e primi dettagli sulle specifiche

Crediti: Huawei

La data di presentazione dei nuovi modelli della famiglia è fissata per il 22 dicembre con Huawei Nova 15, 15 Pro e 15 Ultra. Ogni dispositivo presenta un look e caratteristiche differenti ma in tutti i casi abbiamo a che fare con uno stile elegantissimo, nel perfetto spirito della serie.

Ricordiamo che la gamma Nova 14 è stata lanciata solo in Cina e non sappiamo se arriverà o meno in Italia, mentre la generazione precedente ha trovato spazio anche da noi.

Crediti: Huawei

Partendo da Huawei Nova 15, in questo caso il design non cambia rispetto al predecessore: abbiamo una doppia fotocamera all’interno di un modulo circolare, a sua volta dentro uno spazio a capsula. Un look elaborato e atipico, caratterizzato da bordi dritti e un punch hole centrale.

Crediti: Huawei

Il cambio di stile avviene con Huawei Nova 15 Pro: il dispositivo presenta una modulo fotografico riprogettato, con un trittico di sensori ed il flash LED posizionati in due spazi circolari separati. La selfie camera raddoppia e guadagna un foro a pillola.

Entrambi i telefoni – base e Pro – dovrebbero montare un SoC Kirin 8020 ed arrivare in due configurazioni, da 12/256 GB e 12/512 GB.

Crediti: Huawei

Huawei Nova 15 Ultra aggiungerebbe una variante da 12 GB/1 TB mentre in questo caso si vocifera di un chipset Kirin 9010S o 9020A. Inoltre il design si fa più raffinato rispetto al modello Pro, mantenendo lo stesso stile e la doppia camera frontale.

Sappiamo per certo che la fotocamera principale avrà l’apertura variabile mentre diamo per scontata la presenza di sensori RYYB e di un modulo multispettrale per la fedeltà cromatica – elementi tipici di Huawei.