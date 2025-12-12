Huawei Mate X7 diventa internazionale: prezzo e novità della versione Global

Sono passate solo poche settimane dal lancio in Cina di Huawei Mate X7 ed ora il pieghevole top di gamma è anche Global. Il colosso tech ha annunciato il dispositivo durante un evento tenutosi a Dubai, confermando specifiche e prezzo e annunciando anche altre novità in arrivo nei mercati internazionali – tra tablet e accessori.

Huawei Mate X7 è ufficiale Global: svelato il prezzo fuori dalla Cina

Crediti: Huawei

Per quanto riguarda Huawei Mate X7 Global, il flagship pieghevole ricalca perfettamente la caratteristiche del modello cinese. Il design è caratterizzato da un modulo fotografico rinnovato, sempre circolare la più stretto rispetto a quello di Mate X6.

Disponibile in tre colorazioni, lo smartphone presenta una cover posteriore in nanofibre – per il modello Brocade White – oppure in pelle vegana, per le varianti Nebula Red e Black. Il protagonista assoluto è l’ampio display pieghevole da 8″ di diagonale con tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 2.500 nit.

Una volta chiuso, Mate X7 offre uno schermo da 6,49″ con una luminosità fino a 3.000 nit, il tutto in un corpo sottile e leggero – da 4,5 mm di spessore e 235 grammi di peso.

La fotocamera Ultra Lightning HDR è dotata di un sensore da 1/1,28″ e apertura variabile (f/1.4-4.0), con stabilizzazione OIS. Questa è accompagnata da un teleobiettivo periscopico macro da 50 MP ed un ultra-grandangolare da 40 MP; per i selfie ci sono due sensori da 8 MP, interno ed esterno.

Rispetto al predecessore migliora sia la robustezza in generale che il livello di protezione contro polvere e acqua, passando dalla classificazione IPX8 a quella IP58/59. A muovere il tutto troviamo il chipset proprietario Kirin 9030 Pro, realizzato a 5 nm da SMIC e dotato di una configurazione a 9 core e 14 thread, con una frequenza massima di 2,75 GHz e una GPU Maleoon 935.

Le specifiche del modello Global e di quello cinese coincidono, anche per quanto riguarda la batteria – da 5.600 mAh e con tecnologia al silicio-carbonio. Il prezzo di Huawei Mate X7 è di 2.099€ per la sola versione da 16/512 GB: ora non resta che attendere il debutto in Italia ma per ora non ci sono dettagli.

Scheda tecnica GLOBAL

Dimensioni e peso: aperto – 156,8 x 144,2 x 4,5 mm, 235 grammi chiuso – 156,8 x 73,8 x 9,5 mm, 235 grammi

Colorazioni: Brocade White, Nebula Red, Black

Certificazione: IP58/IP59

Display: esterno – Micro Qual Curved OLED LTPO da 6,49″ Full HD (2.444 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, protezione Kunlun Glass 2 interno – Flat OLED LTPO da 8″ Full HD (2.416 x 2.210 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, 2.500 nit, protezione Kunlun Glass 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento: al liquido con camera di vapore

SoC: HiSilicon Kirin 9030 Pro, 5 nm SMIC

CPU nove core e 14 thread 1 x 2,75 GHz Taishan 4 x 2,27 GHz Taishan 4 x 1,72 GHz Taishan

GPU: Maleoon 935

RAM: 16 GB RAM LPDDR5X

Storage: 512 UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.600 mAh

Ricarica: 66W, inversa 5W, wireless 50W anche inversa

Fotocamera: tripla 50 + 40 + 50 MP con sensore RYYB con apertura variabile (f/1.4-4.0), OIS, ultra-wide RYYB (f/2.2), teleobiettivo macro RYYB 3.5X OIS (f/2.2) | sensore multispettrale da 1.5 MP e tecnologia XMAGE

Selfie camera: interna 8 MP (f/2.2), esterna 8 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: EMUI 15.0

Le altre novità per i mercati Global

Crediti: Huawei

Oltre al nuovo top di gamma pieghevole l’azienda ha annunciato anche altre novità per i mercati internazionali. Gli auricolari Huawei FreeClip 2 sono la nuova soluzione open ear del brand, caratterizzate dal tipico design a clip – come un orecchino.

La nuova colorazione blu è stata ottenuta grazie a un silicone liquido più morbido del 25% rispetto al modello precedente, materiale che combinato con una struttura in metallo a memoria di forma, assicura una vestibilità confortevole anche durante l’uso prolungato.

Tra le aggiunte troviamo AI Chip Technology per l’ottimizzazione intelligente dell’audio e Surge Dual Engine, pensato per incrementare la potenza e la stabilità del segnale. Gli auricolari sono classificati IP57 ed offrono fino a 38 ore di riproduzione, contando anche la custodia.

Crediti: Huawei

Huawei Watch Ultimate Design è ritornato nella nuova versione Royal Gold, caratterizzata da una lunetta in ceramica viola realizzata con terre rare, dettagli in oro 18 carati, una cassa in metallo liquido a base di zirconio e un cinturino in lega di titanio (di colore viola).

Crediti: Huawei

Infine è stato annunciato Huawei MatePad 11.5 S 2026 con un ampio display PaperMatte con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz, una batteria da 8.800 mAh e due colorazioni – Green e Space Gray. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche tecniche.