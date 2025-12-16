Huawei Mate 80 introvabili, in Cina il successo è indiscutibile

Il mercato cinese degli smartphone sta assistendo a un fenomeno che, per certi versi, ricorda i tempi d’oro dell’espansione tecnologica mobile.

La nuova serie Huawei Mate 80 ha registrato una partenza folgorante in Cina, superando la stima di 750.000 unità spedite in appena due settimane dal lancio ufficiale.

Tuttavia, questo successo commerciale si sta scontrando con una realtà logistica complessa: le scorte sono insufficienti e i dispositivi stanno diventando rapidamente introvabili.

Huawei Mate 80, la serie è sold out in Cina

Crediti: Huawei

Nonostante gli sforzi del colosso di Shenzhen per mantenere un flusso costante di spedizioni, la catena di approvvigionamento sta faticando a tenere il passo con una domanda che ha superato le più rosee aspettative, in particolare per quanto riguarda i modelli di fascia più alta della lineup.

Secondo quanto riportato dall’insider Geek Village Chief sulla piattaforma di microblogging Weibo, sebbene le spedizioni siano state regolari sin dal day-one, il divario tra domanda e offerta si sta allargando.

La situazione è particolarmente critica per il Mate 80 Pro Max, il fiore all’occhiello della serie. Per chi effettua un ordine oggi, le stime di attesa sono scoraggianti. Si parla di ritardi fino a due mesi, con alcuni store ufficiali Huawei che hanno già spostato le date di consegna previste a febbraio 2026.

Il segreto del successo

La serie Mate ha storicamente rappresentato la linea flagship di Huawei, simbolo di innovazione e potenza. La serie Mate 80 non fa eccezione, consolidando questa tradizione attraverso una combinazione vincente di hardware all’avanguardia e un posizionamento di prezzo aggressivo, capace di mettere in difficoltà la concorrenza diretta.

La popolarità del dispositivo risiede proprio nel suo equilibrio: offre comparti fotografici potenziati, componentistica interna rinnovata e una più profonda integrazione con il sistema operativo proprietario HarmonyOS, il tutto mantenendo un costo inferiore rispetto a molti altri flagship rivali.

Nonostante le prestazioni pure non siano ai livelli dei più recenti flagship rivali, sembra che la fedeltà al marchio locale aiuti le vendite.

Questa strategia di prezzo ha reso la tecnologia di fascia alta accessibile a un gruppo demografico più ampio. Nello specifico, il modello base del Mate 80 (con 12GB di RAM e 256GB di storage) viene proposto a 4.699 CNY, mentre il più performante Mate 80 Pro parte da 5.999 CNY.

Il sorpasso sui rivali e la rinascita del brand

Il contesto competitivo rende i numeri di Huawei ancora più impressionanti. Report locali indicano che la serie Mate 80 sta vendendo a ritmi più sostenuti rispetto ai recenti lanci di giganti come Apple e Xiaomi, superando nelle preferenze attuali sia la serie iPhone 17 che la serie Xiaomi 17. Questo dato è un segnale tangibile di una più ampia ripresa di Huawei nel mercato domestico.

Nell’ultimo anno, l’azienda ha costantemente recuperato quote di mercato, ritornando nell’olimpo dei brand di smartphone in Cina. I fattori trainanti di questa rinascita includono una rete di vendita al dettaglio offline capillare ed estremamente efficiente, una base di clienti fedele che ha atteso il ritorno del brand ai massimi livelli e un ciclo di lancio dei prodotti flagship che è tornato ad essere coerente e puntuale.

Guardando al futuro, le proiezioni per la serie Mate 80 sono estremamente positive, a patto che le limitazioni nella fornitura vengano risolte. Gli analisti stimano che la lineup potrebbe superare una cifra compresa tra i 10 e i 14 milioni di unità vendute durante il suo intero ciclo di vita commerciale.