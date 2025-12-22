HTC ha un’idea interessante: occhiali smart aperti, il modello IA lo sceglie l’utente

HTC ha deciso di giocare una carta inaspettata per sfidare l’egemonia dei grandi player globali nel mercato della tecnologia indossabile.

Con il lancio dei suoi nuovi occhiali intelligenti, i Vive Eagle, l’azienda propone una strategia basata su una piattaforma aperta, una mossa che si distanzia nettamente dagli ecosistemi chiusi che caratterizzano la concorrenza attuale.

La novità sostanziale risiede nella libertà concessa all’utente: non essere vincolati a un singolo assistente virtuale, ma poter scegliere quale modello di intelligenza artificiale utilizzare sul proprio dispositivo.

HTC Vive Eagle: la filosofia dell’ecosistema aperto

Charles Huang, vicepresidente senior delle vendite globali e del marketing di HTC, ha delineato chiaramente la visione dell’azienda.

Secondo il dirigente, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sta avanzando a una velocità tale da aver innescato una vera e propria “corsa agli armamenti” tra gli sviluppatori di Large Language Models (LLM), una competizione che richiede risorse massicce. In questo scenario, HTC ha scelto di non costruire un ecosistema chiuso, ma di sfruttare i punti di forza delle diverse piattaforme esistenti.

I nuovi occhiali Vive Eagle supportano infatti molteplici piattaforme di IA, inclusi i giganti del settore come Gemini di Google e i modelli di OpenAI. Questo approccio permette agli utenti di beneficiare dei rapidi miglioramenti trasversali offerti dai vari sviluppatori, senza dover attendere gli aggiornamenti di un singolo fornitore proprietario.

Si tratta di una strategia diametralmente opposta a quella di Meta, i cui occhiali smart sono strettamente legati a Meta AI, o ai marchi cinesi come Xiaomi e Alibaba, che costruiscono i propri dispositivi attorno a modelli sviluppati internamente.

Design “Asia-first” e strategia di espansione

Lanciati inizialmente a Hong Kong con un prezzo di 3.988 dollari di Hong Kong (circa 435 euro), i Vive Eagle non si distinguono solo per il software, ma anche per una precisa scelta di design ergonomico.

Huang ha sottolineato come la strategia “Asia-first” rifletta considerazioni regionali cruciali: molti degli occhiali intelligenti attualmente in commercio sono stati progettati basandosi su una vestibilità occidentale (“Western fit”), che spesso risulta scomoda o inadatta per gli utenti asiatici. HTC intende colmare questo vuoto di mercato partendo proprio dall’ergonomia.

Il piano di distribuzione prevede un’espansione graduale: dopo il debutto a Hong Kong, le vendite si estenderanno al Giappone e al Sud-est asiatico nel primo trimestre del prossimo anno.

Per vedere il dispositivo in Europa e negli Stati Uniti, invece, bisognerà attendere il 2026.

Privacy e sicurezza come elementi distintivi

Il contesto in cui si inserisce questo lancio è quello di un mercato in esplosione. Secondo la società di ricerca Counterpoint, le spedizioni globali di occhiali smart sono aumentate del 110% nella prima metà di quest’anno, con Meta che detiene una quota dominante del 73% grazie alla partnership con EssilorLuxottica per i marchi Ray-Ban e Oakley.

Tuttavia, il successo di questi dispositivi ha sollevato interrogativi sulla privacy, specialmente considerando che Meta utilizza i dati degli utenti per addestrare i propri strumenti di IA, una pratica che ha attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione.

HTC mira a trasformare la privacy in un vantaggio competitivo. Huang ha dichiarato esplicitamente che i dati degli utenti non vengono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di HTC, ponendo la sicurezza dei dati e la riservatezza come fattori chiave di differenziazione rispetto ai rivali.

La cautela sul mercato cinese

Nonostante la vicinanza geografica e culturale, l’ingresso nella Cina continentale rimane una questione complessa. Alla domanda se il lancio a Hong Kong fosse un preludio all’ingresso in Cina, Huang ha risposto con cautela.

Il mercato cinese presenta ostacoli significativi, tra cui le restrizioni sui servizi di IA stranieri e le normative locali che impongono l’uso di server indipendenti all’interno del Paese. Con tali requisiti in vigore, l’azienda ha scelto di procedere con prudenza, ammettendo che sarà necessario del tempo per prepararsi adeguatamente.

Il lancio dei Vive Eagle segna dunque un rinnovato impegno di HTC nell’hardware consumer, arrivato dopo la vendita di una parte della sua unità di visori e occhiali per la realtà estesa a Google per 250 milioni di dollari all’inizio di quest’anno.

L’azienda sembra determinata a riconquistare spazio puntando sulla flessibilità e sul rispetto della privacy.