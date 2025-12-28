Honor Win e Win RT: la nuova frontiera del Mobile Gaming con batteria da 10.000 mAh

Il mercato degli smartphone dedicati al gaming ha appena ricevuto una scossa significativa con l’annuncio ufficiale in Cina di Honor Win e Win RT. Si tratta dei primi modelli di una nuova gamma del brand, che ha deciso di aggredire il settore dei gaming phone. I due telefoni sono dei veri e propri concentrati di potenza progettati per risolvere i due principali limiti dei giocatori mobile: l’autonomia e il surriscaldamento.

Con una scheda tecnica che vanta batterie dalla capacità record e un sistema di raffreddamento attivo mutuato dal mondo PC, Honor lancia una sfida diretta ai principali competitor del settore, specialmente REDMAGIC.

Honor Win e Win RT ufficiali: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Honor Win – Crediti: Honor

Il cuore pulsante di Honor Win è il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre la variante Win RT adotta il precedente Snapdragon 8 Elite. Entrambi i modelli possono essere configurati con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X Ultra e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.1, garantendo una gestione impeccabile dei titoli più pesanti e del multitasking.

L’esperienza visiva è affidata a un display OLED da 6,83” di diagonale con una frequenza di aggiornamento di 185 Hz e una luminosità di picco di 6.000 nit. Per garantire il massimo comfort visivo durante le sessioni notturne, Honor ha integrato un sistema di PWM Dimming ad alta frequenza da 5.920 Hz, oltre a un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo.

L’elemento che distingue maggiormente la serie è l’integrazione di una ventola di raffreddamento attiva posizionata nel modulo fotografico posteriore, capace di raggiungere i 25.000 RPM. Questa soluzione tecnica è fondamentale per mantenere stabili le prestazioni del processore anche sotto carico massimo, evitando il thermal throttling. Parallelamente, Honor ha introdotto una mastodontica batteria al silicio-carbonio da 10.000 mAh su entrambi i modelli, una capacità quasi doppia rispetto alla media dei flagship attuali.

La ricarica cablata arriva a 100W per entrambi, mentre solo il modello Win beneficia anche del supporto alla ricarica wireless ultra rapida da 80W.

Honor Win RT – Crediti: Honor

Nonostante la natura da gaming, il comparto fotografico non è stato trascurato: Honor Win offre una tripla camera con sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente, un teleobiettivo da 50 MP con zoom 3x e un’ultragrandangolare da 12 MP. Il modello Win RT rinuncia esclusivamente al teleobiettivo, mantenendo però la fotocamera frontale da 50 MP condivisa con il fratello maggiore.

Entrambi i dispositivi sono pronti per affrontare qualsiasi ambiente grazie alle certificazioni IP68, IP69 e IP69K contro polvere e acqua, e debuttano con MagicOS 10 basato su Android 16.

In termini di connettività, non mancano il Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. I prezzi in Cina partono da circa 3.999 yuan (483€ al cambio) per Honor Win e 2.699 yuan (326€) per Win RT. Al momento i nuovi gaming phone sono limitati al mercato cinese e resta da vedere se l’azienda deciderà di realizzare una versione internazionale.