Honor WIN e WIN RT sono i nuovi Gaming Phone con ventola e batteria extra-large

Nonostante si tratta di una nuova serie, la gamma Honor WIN è già stata protagonista di molteplici indiscrezioni – in particolare per quanto riguarda il design. Il brand ha deciso di mettere in pausa la famiglia GT, che passa il testimone alla coppia di dispositivi targati WIN.

Ancora una volta il focus è il gaming, con un occhio di riguardo alle prestazioni ma senza mettere da parte altri dettagli importanti – in primis le temperature, fondamentali quando si gioca a lungo.

Honor WIN e WIN RT: svelato il design della nuova gamma dedicata al gaming

WIN – Crediti: Honor

Il design di Honor WIN è simile a quello visto nelle foto dal vivo: c’è un ampio modulo fotografico rettangolare, contenente sia i sensori che il nuovo logo. Oltre al modello standard è previsto anche Honor WIN RT, ma per ora non ci sono dettagli sulle differenze.

La serie arriverà in tre colorazioni (nero, bianco e blu) e farà affidamento su una tripla fotocamera – la versione WIN – oppure su una dual camera, destinata a WIN RT.

Il dettaglio più importante riguarda la ventola di raffreddamento integrata: si tratta di una soluzione posizionata all’interno del modulo fotografico, utile per mantenere basse le temperature durante il gioco. Una caratteristica tipica di REDMAGIC, che ora trova spazio anche a bordo di ben 2 smartphone Honor.

C’è anche la data di presentazione ufficiale

WIN RT – Crediti: Honor

Oltre a confermare l’esistenza di due smartphone e il nuovo design, Honor ha svelato anche la data di presentazione. Il lancio della serie WIN è previsto per il 26 dicembre in Cina: quale modo migliore per riprendersi dalle abbuffate delle Feste?

Al momento il debutto è fissato solo in patria e non è dato di sapere se ci siano piani anche per i mercati occidentali.

Le presunte specifiche

Lato specifiche, Honor non si è ancora sbottonata e tutto quello che sappiamo arriva dai leak. Entrambi i telefoni offrirebbero display piatti da 6,83″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz, una fotocamera da 50 MP, un lettore d’impronte ad ultrasuoni e una scocca impermeabile (IP68/69).

Ad alimentare il tutto, una batteria extra large da ben 8.500 mAh – per un’autonomia top oltre a prestazioni e raffreddamento. Le differenze starebbero nel comparto fotografico e nel chipset: Honor WIN avrebbe una tripla camera e lo Snapdragon 8 Elite mentre il modello WIN RT sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, con il compromesso di una doppia camera.