Honor WIN è un colosso da 10.000 mAh, ma non rinuncia alla fotocamera

La nuova serie da gaming Honor WIN debutterà in Cina il 26 dicembre e per la prima volta avremo batterie da 10.000 mAh a bordo di dispositivi non rugged. Tuttavia questa non sarà la sola caratteristica degna di nota: oltre ad un comparto tecnico di tutto rispetto la serie vanterà anche un’attenzione particolare alle fotocamere.
Honor WIN e WIN RT: trapelano le specifiche della fotocamera e non sembrano niente male
Vista la mega batteria da 10.000 mAh e la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, il brand cinese avrebbe potuto offrire un comparto fotografico modesto. E invece le ultime indiscrezioni disegnano un quadro completo a tutto tondo, con delle fotocamere di buon livello (almeno sulla carta).
Honor WIN RT sarebbe dotato di una dual camera con un sensore Sony LYT-700 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 12 MP. Il modello WIN farà affidamento su un trittico di sensori e vedrà l’aggiunta di un teleobiettivo Sony IMX856 da 50 MP, con zoom ottico 3X. Entrambi i telefoni avrebbero selfie camera da 50 MP.
Di seguito trovate una panoramica delle specifiche finora, sulla base delle conferme ufficiali e delle indiscrezioni.
- Dimensioni e peso: 76,6 mm di larghezza
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat OLED 6,83″ 1.5K (2.800 × 1.272 pixel) con refresh rate a 185 Hz, PWM a 5.920 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore + ventola fisica posteriore
- SoC WIN: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- CPU octa-core
- SoC WIN RT: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- CPU octa-core
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 10.000 mAh
- Ricarica:
- WIN – 100W, wireless 80W
- WIN RT – 100W
- Fotocamera:
- WIN – tripla 50 + 12 + 50 MP con LYT-700, ultra-wide e teleobiettivo Sony IMX856 con zoom ottico 3X
- WIN RT – doppia 50 + 12 MP con LYT-700 e ultra-wide
- Selfie camera: 50 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10