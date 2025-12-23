Honor WIN è un colosso da 10.000 mAh, ma non rinuncia alla fotocamera

La nuova serie da gaming Honor WIN debutterà in Cina il 26 dicembre e per la prima volta avremo batterie da 10.000 mAh a bordo di dispositivi non rugged. Tuttavia questa non sarà la sola caratteristica degna di nota: oltre ad un comparto tecnico di tutto rispetto la serie vanterà anche un’attenzione particolare alle fotocamere.

Honor WIN e WIN RT: trapelano le specifiche della fotocamera e non sembrano niente male

WIN – Crediti: Honor

Vista la mega batteria da 10.000 mAh e la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, il brand cinese avrebbe potuto offrire un comparto fotografico modesto. E invece le ultime indiscrezioni disegnano un quadro completo a tutto tondo, con delle fotocamere di buon livello (almeno sulla carta).

Honor WIN RT sarebbe dotato di una dual camera con un sensore Sony LYT-700 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 12 MP. Il modello WIN farà affidamento su un trittico di sensori e vedrà l’aggiunta di un teleobiettivo Sony IMX856 da 50 MP, con zoom ottico 3X. Entrambi i telefoni avrebbero selfie camera da 50 MP.

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche finora, sulla base delle conferme ufficiali e delle indiscrezioni.