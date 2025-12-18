Questo Honor sarà l’unico top di gamma con 10.000 mAh di batteria

Il prossimo 26 dicembre arriverà in Cina la serie Honor WIN – composta da due smartphone da gaming. Finora la novità principale era la presenza di una ventola di raffreddamento in stile REDMAGIC ma ora c’è un dettaglio che stravolge le cose. Il modello di punta della famiglia sarà il primo top di gamma con la bellezza di 10.000 mAh, una batteria che definire extra large è riduttivo.

Honor WIN avrà dalla sua specifiche da top di gamma e una batteria colossale

Crediti: Honor

Questo misterioso screenshot mostra le informazioni di Honor WIN ed è stato ripubblicato anche da un ingegnere del brand della sezione di ricerca e sviluppo, avvalorandone l’autenticità.

Lo smartphone in questione è un vero e proprio top di gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo SoC di punta di Qualcomm. Ci sono 16 GB di RAM LPDDR5X, uno schermo con risoluzione 1.5K ma quello che lascia di stucco è la batteria.

Il dispositivo offre un quantitativo colossale, ossia 10.000 mAh: praticamente uno smartphone top di gamma e, al contempo, una power bank. Siamo curiosi di saperne di più ma non ci sarà da attendere troppo: l’appuntamento con il Gaming Phone di Honor è fissato per il 26 dicembre, anche se si tratterà di un terminale destinato al mercato cinese.