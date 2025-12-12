Honor WIN sarà il nuovo Gaming Phone, ma il design si ispira a Xiaomi

Cambio di nome per la serie GT: i due smartphone previsti arriveranno sotto la bandiera di Honor WIN, con specifiche di tutto rispetto ed un design che pare ispirato a Xiaomi.

Per gli utenti occidentali non ci saranno cambiamenti di alcun tipo: la serie Honor GT è arrivata solo in Cina e al momento non ci sono piani per il debutto alle nostre latitudini. Questa famiglia di dispositivi strizza l’occhio ai Gaming Phone, mantenendo un’estetica classica.

La serie Honor WIN sostituisce i modelli GT 2 e 2 Pro: come cambieranno le cose

Il primo Honor GT – Crediti: Honor

Honor GT 2 e GT 2 Pro sono stati protagonisti di varie indiscrezioni: le specifiche non dovrebbero cambiare, ma il brand avrebbe deciso di optare per un cambio di nome.

I dispositivi GT diventeranno Honor WIN ed un insider svela come potrebbe essere il nuovo design. Non ci sono render, ma un semplice bozzetto: tanto basta per avere una panoramica del look e notare una somiglianza con Xiaomi MIX Fold 3.

Crediti: Weibo

Il nuovo smartphone di Honor presenterebbe un ampio modulo fotografico rettangolare, con un quartetto di sensori affiancati dal flash LED.

Due flagship in arrivo

La serie Honor WIN dovrebbe offrire ben due dispositivi: un top di gamma con Snapdragon 8 Elite Gen 5 ed un modello di fascia alta con Snapdragon 8 Elite.

Entrambi avrebbero la ricarica rapida fino a 100W, con batterie a partire da 8.500 mAh; addirittura per il fratello maggiore si guarda ai 9.000 mAh e conoscendo l’azienda non è una cosa irrealistica. Honor Power ha debuttato con 8.000 mAh mentre per il successore si vocifera di una colossale unità da 10.000 mAh.

Il resto delle specifiche comprenderebbe un display da 6,83″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz, una fotocamera da 50 MP ed un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto il display). Infine non mancherebbe la classificazione IP68/69 contro polvere e acqua.